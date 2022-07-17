日本單日新冠感染病例創歷史新高

日本/新冠疫情

7月16日，日本全國新增確診新冠感染人數為110622人，首次超過11萬人，創歷史新高，已經連續兩天超過10萬人。

廣告 繼續瀏覽後續

福岡、宮城、沖繩等14個縣更新史上最高紀錄。

東京16日新增感染人數為18919人，連續5天超萬人。

原厚生勞動大臣田村憲久17日在富士電視台的“星期日報道THE PRIME”節目中表示：8月上旬，日本全國每天新增感染者將達到40萬人。

自民黨新冠病毒對策本部主席、前厚生勞動大臣田村憲久指出，對於新冠病毒感染者來說，“病毒被變異病毒置換的過程將大大延長”，全國新增感染人數16日達到11萬，“在最壞的情況下，下周（每天）可能達到20萬，8月份接近40萬。”。

繼“第7波”感染人數激增之後，日本政府宣布了一項新的基本應對政策，就是“在不施行新的行為限制的情況下儘可能維持社會經濟的活動”。

病毒迅速蔓延，有複數專家認為原因有三點，首先是BA.5變異病毒具有很強的傳播性，傳染力是原來病毒的約1.3倍；第二是由於疫苗接種和感染產生的免疫力隨着時間的推移開始降低；第三是現在人與人的接觸全面解禁，不戴口罩在飲食店吃喝的人不斷增多。