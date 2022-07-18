蒙古國總理：預計俄中輸氣管道將於2024年開工建設

蒙古/俄羅斯/中國

據英國《金融時報》7月18日報導，依照蒙古國預計，俄羅斯穿越蒙古國領土通往中國的“西伯利亞力量2號”(Power of Siberia 2)天然氣管道將於兩年內開工。據悉，莫斯科方面眼下正在採取行動，首次將其供應歐洲的天然氣田與亞洲連接起來。

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蒙古國總理奧雲額爾登(Oyun-Erdene Luvsannamsrai)向《金融時報》記者表示，儘管烏克蘭戰事給這條管線的規畫蒙上了陰影，但他預計工程建設將繼續推進。“西伯利亞力量2號”項目對俄羅斯而言已變得至關重要。在俄羅斯入侵烏克蘭，並被指將天然氣供應“武器化”、用於在歐盟製造價格危機之後，俄羅斯正面臨失去歐洲這個天然氣市場的局面。

奧雲額爾登說：“這個項目的可行性研究已經完成，我們相信工程將在2024年開工。”他還提及，總部位於英國倫敦的力拓集團(Rio Tinto)在蒙古國的大型奧尤陶勒蓋(Oyu Tolgoi)銅礦項目正在按計畫推進，該國為償還即將到期的債券所做的準備正在取得進展。

報導指，“西伯利亞2號”管線將把目前向歐洲供應天然氣的西伯利亞氣田與對天然氣需求不斷增長的中國連接起來。歐洲已誓言要終結對俄羅斯進口能源的依賴。

蒙古國地處中俄兩國之間，其廣闊的領土上生活着330萬人。奧雲額爾登指出，在地緣政治壓力不斷上升的時代被兩個“超級大國”夾在中間造成了複雜局面，但蒙古國習慣於與這兩個國家都保持密切合作。

據了解，2019年，蒙古國與俄羅斯就探索“西伯利亞力量2號”管道的可行性簽署諒解備忘錄，這條穿越蒙古國領土的管道每年將輸送至多500億立方米天然氣。

奧雲額爾登表示，儘管俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）計畫將重心轉向亞洲，但俄方要求加快該管線建設的壓力尚未明顯增加。俄羅斯天然氣工業股份公司首席執行官米勒(Alexei Miller)暗示，中國將成為該公司未來的關鍵客戶。

奧雲額爾登透露稱，該管線穿越蒙古國的最終路線仍在“考慮”中。這條長達2600公里的管道預計將在2030年左右投入使用，但業內高管認為，鑒於莫斯科需要找到新市場，這個時間表可能會提前。奧雲額爾登說，得益於通往中國、將運輸煤和銅等大宗商品的新鐵路，他預計蒙古國經濟今年將走強。

當被問及蒙古國的外債問題時，奧雲額爾登在採訪中承認，該國政府有一些“問題”需要解決，但他指出，最近與日本達成的提前償還一筆日元計價債券（武士債券、Samurai Bonds）的協議就是取得進展的證據。他表示，蒙古國一直專註於“如何改善我們（在資本市場上）的聲譽”。

報導指，包括武士債券在內，蒙古國有大約13億美元的債券將在2023年到期，有6億美元債券將在2024年到期，但外彙儲備水平較低。奧雲額爾登說：“我們認為，近期大宗商品價格下跌只是疫情和俄烏危機導致的……暫時衝擊。”他補充說：“我們樂觀地認為，未來銅的使用和生產非但不會減少，反而會增加。”