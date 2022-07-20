韓國外長：正籌備下月訪華行程，具體日期尚未敲定

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韓國外交部長樸振7月20日在結束為期三天的訪日行程後返回首爾。他在結束此次訪日之旅後向媒體介紹稱，正在籌備下月的訪華之行。

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據韓聯社報導，樸振在抵達首爾金浦國際機場後告訴記者稱，本月7日他和中國外交部長王毅借二十國集團（G20）外長會之機會晤，當時雙方就8月在華會晤的安排交換了意見。預計韓中外長可能在8月份舉行會談，具體日期尚未敲定。

據了解，樸振月初在印尼巴厘島與王毅會晤時強調，韓中兩國有必要在相互尊重和積累互信的基礎上構建平等的夥伴關係，韓方將積極參與國際社會為維護人權、法治所付出的努力和行動。

樸振提出，作為國際社會的一員，中國也要在重視普世價值和規則的基礎上發展韓中關係。他提及，韓美日外長會也探討了涉華議題，三方商定將攜手努力，爭取中方在遵守規則和尊重價值的情況下為解決朝核問題發揮建設性作用。報導指，在韓中兩國探索雙邊關係新定位的情況下，預計兩國將以樸振訪華為契機開展高級別對話。

另就此次訪日成果，樸振在離開東京前向韓國媒體表示，他在此行中感到日本政府有意真誠回應韓方，為解決二戰時期被日強征勞工索賠問題所付出的努力。他指出，此次韓日兩國重申改善雙邊關係的意志。

樸振強調，韓日外長會時隔4年零7個月舉行，這意味着日方拿出誠意對待雙邊關係，可將其視為改善兩國關係的信號彈。樸振說，在會上向日方說明了韓方旨在解決二戰強征勞工索賠問題的民官協商機制正在徵求受害者及專家意見，日方就此予以肯定評價。

樸振透露稱，此次與日方商定將就恢復《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）、日本撤銷對韓限貿措施等事宜進行協商。他亦指，希望借下月在柬埔寨舉行的東盟系列外長會之機再次與日本外務大臣林芳正會晤，韓方將繼續展開“穿梭外交”。

此外，樸振稱，期待韓日雙方借聯合國大會、二十國集團（G20）峰會、亞太經合組織（APEC）峰會等機會促成兩國領導人在都方便時舉行會晤。