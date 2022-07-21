雷蒙多：若喪失台灣的芯片供應，美國將立即陷入深度經濟衰退

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三在接受採訪時警告說，美國目前對進口計算機芯片成品的依賴性使其面臨，一旦這種供應被切斷國內經濟將陷入深度衰退的風險。她的評論是在美國國會預計將在未來一周內通過《美國芯片法案》時發表的。

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雷蒙多當天向美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）的記者表示，雖然許多計算機芯片是由英特爾等公司在美國設計的，它們的製造地點也同樣重要。

雷蒙多說：“如果你允許自己想一想，如果美國不再有機會獲得目前在台灣製造的芯片，這是一個可怕的場景。”她補充說：“這（會）是一場深度而立即的經濟衰退。這（會）是一種無法通過製造軍事裝備來保護我們自己的情況。我們需要在美國製造這些東西。我們需要一個生產這些芯片的製造基地，至少要有足夠多的這些芯片，在我們的國內，因為否則我們就會過於依賴其他國家。”

價值超過500億美元的《美國芯片法案》（CHIPS Act）將幫助補貼在美國國內建立半導體製造廠。該法案周二在參議院通過了一個程序性障礙，但仍必須在參眾兩院獲得投票通過，它得到了兩黨的支持，儘管一些議員們質疑是否有必要補貼那些從事股票回購的公司。

美國半導體行業為該法案的通過進行了大力遊說，英特爾公司警告說，它計畫在俄亥俄州建立的製造廠，最初將投資200億美元，可能會因為國會的任何拖延而被推遲。

雷蒙多在談到對芯片製造行業提供大量資金的批評時，稱半導體是“支撐其他所有創新行業所需的基石技術”。她補充說，美國嚴重依賴外國芯片製造。她提到，90%的尖端芯片都是從台灣購買的，這對美國來說造成了國家安全風險。

雷蒙多強調，確保激勵企業在美國擴大芯片製造，而不是讓這些企業被引誘到可能提供誘人利益的其他國家投資，這一點也很重要。