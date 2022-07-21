韓外長：要對周邊國家展開基於自由民主和共同利益的東亞外交

韓國/中國/亞洲

自首爾方面消息，韓國外交部長樸振7月21日向總統尹錫悅介紹了該國外交部有關發展與中美日等周邊國家雙邊關係的計畫。據悉，韓國外交部定調針對周邊四強國家“基於自由民主主義和共同利益開展東亞外交”，引領國際社會奉行自由、民主、人權、法治等普世價值進一步團結。

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據韓聯社報導，尹錫悅在聽取樸振的工作彙報時，要求該部門積極開展與中國的外交，不讓中方在供應鏈問題上對韓方產生誤解。此前，美日韓等全球18個經濟體20日就供應鏈合作召開部長級會議，並發表聯合聲明提出全球供應鏈合作的四大原則。

韓國總統辦公室發言人姜仁仙周四在記者會上介紹外交部的工作彙報情況。尹錫悅向樸振表示，就韓國在全球供應鏈重構過程中可能採取的措施，外交部應向中方事先說明情況，以防中方產生誤解。尹錫悅補充說，若已產生誤解，外交部應積極開展外交消除有關誤解。

在韓中關係方面，樸振表示，韓國外交部將基於普遍價值和規則發展雙邊關係，加強高層之間的溝通和務實合作，謀求韓中關係互惠共贏。在此方針下，樸振將於下月訪華尋求韓中外長定期溝通的方案。

據韓國外交部發言人崔泳杉介紹，在8月將迎來韓中建交30周年紀念日的背景下，兩國正就樸振下月訪華的事宜進行協調，具體時間和場所將綜合考慮主要內外部日程和疫情防控形勢而定。

樸振還向尹錫悅彙報稱，將啟動韓中多個高層對話，包括韓國國家安保室室長金聖翰和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪之間的戰略對話，韓中副外長戰略對話，副外長和副防長“2+2”對話。其中外交和國防領域“2+2”對話自2015年以來一直處於停擺狀態，但雙方早已就首席代表的級別從原先的司局級提升為副部長級達成共識。

另在韓日關係方面，樸振向尹錫悅詳細彙報了他剛剛結束的訪日結果，並表示韓方將在恢復韓日首腦“穿梭外交”的目標下，致力於合理解決歷史遺留問題。

報導指，樸振在工作彙報完畢後向媒體透露，在會上與尹錫悅就供應鏈問題交換意見，並一致認為，隨着供應鏈環境的變化，韓方決定加入“印太經濟框架”（IPEF），並將就是否加入“芯片四方聯盟”（Chip 4）作出抉擇。樸振強調，但這些並不是為排擠特定國家，而是為擴大其國家利益而需考慮的問題。

尹錫悅稱，作為負責任的國際社會一員，韓國需要基於普世價值和規則積極開展外交，並引領國際社會加強團結與合作。他提出，希望外交部以韓美同盟為主開展四強外交。他還指出，經濟外交是韓國外交工作的重中之重，只要有助於韓國經濟發展，不管是哪裡，他都願意前去訪問。