日本政府決定9月27日為前首相安倍晉三舉行國葬

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自東京方面消息，日本政府7月22日上午在內閣會議上決定，街頭演說時遭槍擊身亡的前首相安倍晉三的“國葬”將於9月27日在東京北之丸公園的日本武道館舉行。葬儀委員長由首相岸田文雄擔任，費用為全額從國家經費中撥付。

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據共同社報導，日本政府已在內閣府設置準備室，將全面啟動工作。這是1967年的前首相吉田茂以來，再次為前首相舉行國葬，為戰後第二例。在日本社會反對和說明不充分的呼聲高漲的情況下，岸田政府將採取罕見的應對措施。

與基於戰前的《國葬令》舉行不同，日本政府將以內閣會議決定為依據，作為“國家儀式”來舉行。但計畫不採取把當天作為休假的措施。政府將“不要求國民全體服喪”（內閣官房長官松野博一語），但在野黨內有人提出，“國葬”事實上就意味着強制致哀。葬禮的名稱考慮採用“已故安倍晉三國葬儀式”。

報導指，日本前首相的葬禮近年來多採用“內閣和自民黨聯合葬禮”。岸田本月14日在記者會上表達了為安倍舉行“國葬”的方針。理由是其8年零8個月的在任時間在憲政史上最長以及國際社會的高度評價。

岸田就相關法律依據提出了《內閣府設置法》中“有關國家儀式的事務”由內閣府掌管的規定，並指“可以將內閣會議決定作為依據，行政代表國家實施”。

在野黨方面認為，日本當下並無有關“國葬”的明文規定，缺乏法律依據。加上森友和加計學園事件等國民中對安倍的評價也褒貶不一，要求在國會進行說明。