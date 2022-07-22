日本2022年版《防衛白皮書》警告：安全威脅在不斷上升

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據《日本經濟新聞》7月22日報導，日本防衛大臣岸信夫在當天的內閣會議上報告了2022年版《防衛白皮書》內容。他說，關於俄羅斯和中國的軍事合作在烏克蘭入侵後是否會取得進展和深化，“我們將密切關注它”。

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該報告闡述了日本政府的安全關切，因為它正在準備下個月即將到來的國防預算申請，旨在為執政黨在未來十年左右翻一番的史無前例的軍事經費增長目標建立公眾支持。這也為年底的日本國家安全審查奠定了基礎，預計該審查將要求獲得更遠距離的攻擊導彈，加強太空和網絡能力，並對技術的獲取進行更嚴格的控制。

這一最新版本的《防衛白皮書》說：“國家之間的政治、經濟和軍事競爭很明顯，對國際秩序構成的挑戰是一個全球問題。”據了解，今年的日本《防衛白皮書》中包括一個新章節，分析俄羅斯入侵烏克蘭戰爭所帶來的影響。

它指出，入侵是用武力單方面改變現狀，“動搖了整個國際秩序的基礎，不僅在歐洲而且在亞洲”。它宣稱，殺害平民的行為嚴重違反了國際人道主義法，並表示“絕不應該原諒”。該章節還提到，俄軍可能過度輕視烏軍的能力，並寫道在戰爭開始時其未能奪取烏克蘭的大城市。

報導指，此份白皮書還詳細介紹了中俄之間近來的軍事互動。2021年10月，中俄軍隊共10艘艦艇幾乎繞日本列島一周。同年11月和2022年5月，中俄轟炸機在日本海、東海等海域上空實施聯合空中戰略巡航。《防衛白皮書》指出，對在入侵烏克蘭的戰爭中遭受了相當大損失的俄羅斯來說，“與中國的政治和軍事合作的重要性可能比以往任何時候都大。”

2022年版《防衛白皮書》指出，日方將“關切地注視”俄羅斯在遠東，包括北方領土（俄羅斯稱南千島群島）的軍事發展，其使用了比21年版本中的“注視發展”更強烈的語言。另有前幾個版本的白皮書措辭被保留下來，中國日益增長的軍事力量是“該地區和國際社會的強烈安全關切”，而朝鮮多次發射導彈是“嚴重和緊迫的威脅”。

報導指，岸信夫在今年的《防衛白皮書》的序言中提到了台海局勢。他解釋說，中國準備使用武力來統一台灣，並斷言“該地區的緊張局勢正在加劇”。白皮書中對台灣局勢的描述量自去年的版本以來增加了一倍。

執政的自民黨在上屆日本眾議院選舉承諾中呼籲增加國防費用，牢記北約組織要求的防務費超過GDP2%的目標。今年的《防衛白皮書》介紹了這一水平，並強調日本的國防費佔GDP的比例低於美國、韓國、澳大利亞和英國等主要國家。