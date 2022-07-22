美海軍航母三年來首次停靠新加坡，海軍部長隨行訪問

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美國海軍“里根”號航空母艦7月22日停靠新加坡樟宜海軍基地，這是2019年以來美國航空母艦首次停靠該國。美國海軍部長卡洛斯·德爾·托羅（Carlos Del Toro）亦到訪新加坡，並與該國防長黃永宏舉行了會談。

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據《海峽時報》報導，“里根”號航空母艦將在當地進行為期數天的例行港口訪問，以補充物資，並讓船上的船員在陸地上休息一下。這也是“里根”號航空母艦自6月最後一次在關島停靠以來，一個月來第一次靠岸。

美國海軍部長卡洛斯·德爾·托羅周五在艦上對媒體的簡短講話中，對美國和新加坡的牢固關係表示敬意。他說：“我最要感謝的是新加坡，因為我們有着悠久的友好關係......所以我們兩國都能作為兩個自由獨立的民主國家在經濟上繁榮。”

卡洛斯·德爾·托羅談到，他此番到訪該國有兩個目的：“首先，感謝新加坡接待像‘查爾斯頓’號瀕海戰鬥艦這樣的輪換美軍，但也......希望了解（新加坡如何看待）該地區，並確定我們可以共同應對的挑戰。”

卡洛斯·德爾·托羅對樟宜海軍基地的訪問是他對新加坡為期三天的介紹性訪問的一部分，該訪問將於7月23日結束。根據新加坡國防部當天發表的一份聲明，他於周五下午拜會了國防部長黃永宏。

據新加坡國防部介紹，兩人都重申了新美兩國之間良好和長期的雙邊防務關係，以及兩軍之間的緊密合作。

卡洛斯·德爾·托羅上周在夏威夷觀摩了今年的環太平洋演習（RIMPAC 2022），該演習涉及26個國家參與。他隨後將離開新加坡前往泰國和菲律賓訪問，討論如何加強美國與這兩個國家的合作。

卡洛斯·德爾·托羅表示：“我們與新加坡以及這兩個國家的安全聯盟如鋼鐵般堅定。”