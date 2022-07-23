日本批准福島第一核電站核處理水排海計畫

日本/東電/核處理水排海計畫

日本原子能規制委員會22日召開臨時會議，認為東京電力公司福島第一核電站（福島縣大熊町、雙葉町）處理水排海計畫安全性沒有問題，予以批准。東電擬在獲得當地政府同意後，啟動排放設備的正式施工，力爭明春前後開始排放。

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據共同社報道稱，日本原子能規制委員會7月22日上午在東京六本木召開臨時會議，批准福島一核處理水排海計畫

東電2021年12月申請審查。根據計畫，將用大量海水稀釋，使處理水中放射性物質氚的活度低於國家標準的四十分之一，再通過新設的海底隧道排放至約1公里外近海。預計全部排完需要幾十年。

規制委5月通過了彙總水泵性能、出現異常時的停止排放方法、海嘯和地震對策等的“審查書草案”。在為期1個月的意見徵集中，規制委共收到約1200份意見，包括“規制委也應簡明易懂地向國民發布安全性依據”、“處理水儲罐大型化、擴大廠區面積等尚有許多探討的空間”等。

據共同社說，有鑒於此，福島縣和核電站所在地兩町將在近日判斷是否同意啟動連接核電站廠區與離岸1公里處排放口的海底隧道等的主體工程。知事內堀雅雄在採訪中表示：“希望與相關地方政府等合作，認真進行探討。”

東電擬獲得當地政府同意後立即開工，朝着“2023年春季前後”開始排海的目標，力爭在2023年4月中旬完成施工。但是，開始排海還需要另行獲得因擔心形象受損而反對排海的全國漁業協會聯合會等的理解。

東電正在推進無需批準的準備工程。獲得當地同意後，將先行開展儲存用海水稀釋過的處理水的豎井等工程。根據《國有財產法》和縣條例，得到海洋使用許可後，開始挖掘海底隧道。