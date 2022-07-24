韓製武器近5年出口環比增近177% 波蘭將從韓國購買戰機、坦克和榴彈炮

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自首爾方面消息，據韓國進出口銀行上月發布的一份報告顯示，2017年至2021年韓國武器出口環比（2012年至2016年）增加176.8%，韓國生產的武器市佔率以2.8%位居全球第8。波蘭副總理兼國防部長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）7月22日在推特上宣布，該國將從韓國購買48架FA-50戰鬥機、至少180輛K2“黑豹”坦克以及未知數量的榴彈炮。

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據韓聯社報導，就韓國製造的武器出口情況，具體來看，韓產武器出口增幅在美國、俄羅斯、法國、中國和德國等全球十大武器出口國中最大。韓產武器市佔率從2012年至2016年的1%增至2017年至2021年的2.8%。

報導指，去年，韓產“K-9”自行榴彈炮、護衛艦、T-50高級教練機等拉動武器出口額突破70億美元，創歷史新高，軍工出口額首超進口額（每年約50億美元）。

在韓國軍工業出口品目中，艦艇以68%居首，火炮（19%）和飛機（12%）分列其後。值得關注的是，2017年至2021年的艦艇出口環比大增1660%，帶動武器出口額增加。該報告預測，韓國軍工出口向好勢頭將持續到年底，全年出口額有望達到100億美元。

另據路透社和波蘭廣播電台報導，波蘭副總理兼國防部長布瓦什恰克日前向媒體透露，該國將購買韓國武器。其中包括48架FA-50戰鬥機、至少180輛K2“黑豹”坦克以及未知數量的榴彈炮。

布瓦什恰克在受訪時稱：“韓國與美國公司參與建造的美國設備兼容，甚至相同。在我訪問首爾時，安傑伊·杜達總統（Andrzej Duda）在北約峰會的場邊與他的韓國同行進行了交談。此次合作進展順利。除了榴彈炮和坦克，我們還將購買——我能說的——一批韓國的FA-50戰鬥機。”

布瓦什恰克稱：“我們有興趣購買三個中隊（的戰鬥機），即48台機器。第一批將於明年交付到波蘭。我們正在就此事進行最後的談判，我們已經接近尾聲。總而言之，這將是我軍戰鬥力的一次飛躍。”

布瓦什恰克還在周五通過推特表示：“有了這份合同，我們將大大增加波蘭的安全和波蘭軍隊的實力。快速交付和產業發展是關鍵! 我們調和了士兵和軍火工業經常有分歧的利益。”

據了解，波蘭從韓國購買的第一批榴彈炮和坦克計畫於2022年底抵達，而戰鬥機預計將於明年交付。自從烏克蘭受到俄羅斯的入侵後，華沙將其軍火庫中庫存的大量前蘇聯時期的武器支援給烏克蘭，並試圖向盟國替換這些武器。

除波蘭外，時任韓國總統文在寅去年12月訪問澳大利亞時，雙方簽訂了一份價值1.09萬億韓元（約合9.18億美元）的裝備採購合同。根據合同，澳方將採購韓產的30門155毫米履帶式自行榴彈炮、15輛配套的彈藥補給車以及1台機動式炮位偵校雷達。