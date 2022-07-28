日本一周間新冠感染人數世界最高

日本/新冠疫情

資料圖片，根據世界衛生組織（WHO）2022年7月27日公布的數據，截至24日的一周內，日本新冠病毒感染人數達到約97萬，為一周內全球最高。2022年6月1日攝於日本羽田機場。

世界衛生組織（WHO）27日宣布，截至24日的一周內，日本新冠病毒感染人數達到約97萬，為一周內全球最高。在日本，由於傳染性極強的奧米克戎的新毒株“BA.5”感染人數迅速增加，“第七波”來勢迅猛。

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截至日本時間28日下午5時30分，日本全國確診感染人數為233,072人，單日首次突破23萬人，連續兩天創下歷史新高。

日本27日新確診209,694人感染新冠病毒，再創新高。單日新增病例超過20萬人為史上第二次，上次是此前創新高的23日。從地區來看，北海道和京都等25個道府縣均刷新最高紀錄，疫情“第七波”擴大勢頭不止，全國有129人死亡，連續兩天超過100人。

東京都政府28日宣布，已確認40,406例新的冠狀病毒感染病例，突破22日34,995人的最高紀錄，再創歷史新高。大約是上周四（31,878人）的1.3倍，還確認了7例新的死亡病例。

東京27日確認新增29,036人。一些商店暫時關閉，例如咖啡連鎖店和便利店。看到這些暫時關門的店面的人，似乎有些驚訝，“沒想到病毒竟然如此靠近了自己。”14日，東京都示：將表明新型冠狀病毒感染擴散的嚴重性的東京都政府特有的警戒級別，提高到最高級別，當時考慮到感染傳播速度是前一周的兩倍多。

7月28日，大阪府宣布，已確認新冠病毒新增病例為24,296例（其中有疑似病例778例），接近26日的創紀錄人數。

大阪府26日新增感染人數為25,762人，創歷史新高，床位使用率達到49.6%。大阪府27日召開了對策總部會議，決定根據顯示疫情程度的獨立標準“大阪模式”，時隔約3個月把警戒度上調至最高的“非常事態”（紅燈）。並從28日至8月27日，要求重症化風險高的老年人避免不必要非緊急的外出，還呼籲住在一起的家人避免感染風險高的行動，但是大阪府還沒有打算向日本政府要求適用“防止蔓延等重點措施”。

據世界衛生組織統計，同期全球感染人數約為661萬，日本約佔15%。美國大約有86萬，其次是德國，大約57萬，意大利大約53萬，法國大約51萬。死亡人數最多的是美國2,637人，日本272人。

在世衛組織管轄的各個區域中感染人數曾是最高的歐洲呈下降趨勢，全球感染人數較前一周略有下降。然而，隨着每個國家的檢測數量減少，世衛組織指出，報告的病例數可能少於實際數量。

世界衛生組織總幹事譚德塞7月27日在新聞發布會上說：“過去5周以來，新冠肺炎的死亡人數一直在增加。在一些國家，由於感染浪潮，住院人數正在增加。”他還強調了接種疫苗的重要性。