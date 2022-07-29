巴陸軍參謀長據報就債務問題尋求美國支持

巴基斯坦/美國/經濟

據《日經亞洲》7月29日引述消息來源報導，巴基斯坦陸軍參謀長卡馬爾·賈韋德·巴傑瓦（Qamar Javed Bajwa）已經向美國求助，以確保國際貨幣基金組織（IMF）提前發放貸款，因為該國不斷減少的外彙儲備在伊斯蘭堡引發了一場避免違約的爭鬥。

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據來自美國和巴基斯坦的消息來源稱，巴陸軍參謀長巴傑瓦將軍在本周早些時候與美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）通了電話，這是一個極不尋常的舉動。這些因未被授權公開發言而要求匿名的消息人士說，巴傑瓦將軍呼籲白宮和美國財政部推動國際貨幣基金組織立即提供巴基斯坦在恢復的貸款計畫下應得到的近12億美元。

國際貨幣基金組織已經在7月13日給予巴基斯坦有關貸款的“工作人員級別的批准”。但是，這項交易——國際貨幣基金組織為巴基斯坦提供的60億美元擴展基金機制的一部分，只有在該多邊貸款人的執行董事會給予最終批准後才會被處理。

國際貨幣基金組織將在未來三周內休假，其董事會將在8月下旬才召開。據一位不願透露姓名的該組織官員稱，宣布批准巴基斯坦貸款的確切日期尚未確定。對伊斯蘭堡來說，時間是至關重要的。如果沒有一條即時的生命線，被通貨膨脹蹂躪的巴基斯坦經濟將繼續出血。

巴基斯坦盧比對美元的彙率一直在暴跌，而該國的外彙儲備只剩下不到90億美元，只夠支付不到兩個月的進口賬單。周四，標普全球（S&P Global）將巴基斯坦的前景從穩定下調至負面。

據這位國際貨幣基金組織官員稱，工作人員層面的批准和董事會的批准之間有很大的區別。“我們的利益相關者，即投票決定是否支持的國家，做出了最終決定，”該官員說。“這是一個區別。因此，具有法律約束力的步驟是董事會批准，而不是工作人員級別的協議。”

美國是國際貨幣基金組織的最大股東，該組織成立於1945年。報導稱，巴傑瓦將軍的呼籲是在巴基斯坦高級文職官員和美國官員於7月分別舉行會議之後發出的，這些會議都沒有設法就提前支付資金的問題進行談判。

一位熟悉程序的官員介紹說：“過去一周，幾位巴基斯坦高級官員會見了美國和國際貨幣基金組織和世界銀行的其他主要利益相關國家，表達了對國際貨幣基金組織執行董事會決定的時間的擔憂，迫切要求加快審查巴基斯坦先前行動的進展。”

據消息人士稱，這些會議缺乏進展，刺激了巴傑瓦將軍，在其他巴方信使無法兌現需求的情況下，他直接與美方官員聯繫以引起華盛頓的注意。巴基斯坦是世界上被救助最多的國家之一。自1958年以來，該國已開始實施22個獨立的國際貨幣基金組織救助計畫，但只完成了一個。那是在2000年代，當時巴國正被一個軍事政權所統治。

報導指，由於巴基斯坦盧比繼續觸及歷史低點，這是自1998年巴基斯坦試驗核武器並失去投資者信心以來最糟糕的表現，目前尚不清楚巴傑瓦將軍是否成功說服了美國政府。然而，雖然熟悉交流的官員承認巴國的貨幣和外彙儲備情況令人擔憂，但他們也報告了國際貨幣基金組織融資機制方面的進展。

“如果政府能夠度過這個艱難的月份，就會有穩定經濟的好機會，但8月份就不容易了，”一位官員說。與此同時，在公開場合，巴基斯坦中央銀行行長堅持認為，對違約的擔心被誇大了。

巴基斯坦央行行長穆爾塔紮·賽義德（Murtaza Syed）告訴媒體稱，未來12個月的融資需求將得到滿足。他承認，巴基斯坦寧可早一點獲得國際貨幣基金組織的資金，而不是晚一點，但也詳細說明，伊斯蘭堡正在與沙特阿拉伯和中國（巴傑瓦將軍最近訪問的兩個國家）進行談判，以獲得補充資金。

一天前，巴基斯坦中央銀行表示，其官方流動外彙儲備已經減少了7.54億美元，至85.7億美元，標誌着該國迅速耗盡的儲備再次急劇下降。巴基斯坦中央銀行在其儲備周報中說：“在截至2022年7月22日的一周內，由於外債和其他支付，巴基斯坦中央銀行的（外彙）儲備減少了7.54億美元，至85.751億美元。”