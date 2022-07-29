拉夫羅夫：俄羅斯希望不會出現使台灣周邊局勢惡化的挑釁行為

俄羅斯/台灣/政治

據塔斯社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫7月29日在上海合作組織成員國外長理事會會議後對記者說，莫斯科假定能夠使台灣周邊局勢惡化的行動不會被採取。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當天亦告訴媒體稱，克里姆林宮同意中國領導人習近平的觀點，後者在周四的通話中告誡美國總統拜登不要在華盛頓對台灣的立場上“玩火”。

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報導指，拉夫羅夫在回答有關台灣周邊局勢和美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）可能計畫訪問台灣的問題時說：“我們只有一個中國的立場沒有改變，同樣的立場在言語上得到了美國的定期確認，但在實踐中，正如你自己所了解的，行動並不總是與他們的言語相匹配。”

拉夫羅夫補充說：“我們對捍衛中國的主權原則沒有問題，我們假定不會採取任何刺激性措施，不會採取任何可能使這一情況惡化的挑釁行為。”

就台灣問題，佩斯科夫周五同樣告訴記者說：“毫無疑問，我們（與中國）是團結一致的。”他指出：“我們尊重中國的主權和領土完整，並認為世界上任何國家都無權質疑（它）或採取任何煽動性或其他性質的步驟。”

與此同時，俄總統普京的新聞秘書強調，華盛頓對台灣的態度可能會在全球範圍內加劇緊張局勢。佩斯科夫說：“我們相信，在國際舞台上的這種行為只能造成進一步的緊張，因為世界已經被眾多的地區和全球問題搞得很緊張。當然，這種步驟只能是破壞性的。”