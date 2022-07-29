聯合軍演

美國一名高層軍事官員7月29日表示，大約4000名多為印尼和美國派出的部隊下周將舉行聯合演習，以凸顯“我們對印太地區自由開放的重視”。

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路透社報導，美國、印尼年度演習“神鷹盾牌”（Garuda Shield）今年改稱為“超級神鷹盾牌”（Super Garuda Shield），將較往年的範圍和規模大出許多。由於中國在印太地區的作為日益專斷，導致對美緊張關係惡化。

不過負責指揮演習地面作戰的美軍少將史密斯（Stephen G. Smith）29日在雅加達告訴記者，外界不應將此演習視為對任何緊張情勢的回應。

他說：“這次演習並不是威脅，不應將它視為對任何人和任何地區的威脅。這純粹只是軍隊和軍隊之間的演習。”

由於有報導指，美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）計畫8月訪問台灣，使本周區域緊張和言詞交鋒加劇。

但美國總統拜登和中國國家主席習近平在28日的視訊通話中，大致仍能避免使緊張氣氛惡化，顯示雙方在各自專註於內部經濟難題的同時，無意使台海兩岸出現新危機。

美國和印尼這項年度區域性演習預定8月1日到14日在蘇門答臘島和加里曼丹島（Kalimantan）舉行，其他參演國家還包括新加坡、澳洲和日本，這3國是首次參加這項演習。