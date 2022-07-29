國際半導體研究中心 美日聯手 將成立新的聯合國際半導體研究中心 發表時間： 29/07/2022 - 22:48 U.S. Secretary of State Antony Blinken and Commerce Secretary Gina Raimondo walk on stage to hold a joint news conference with Japan's Foreign Minister Yoshimasa Hayashi and Japan's Minister of Economy, Trade, and Industry Koichi Hagiuda (not pictured), during the U.S.-Japan Economic Policy Consultative Committee (EPCC) meeting at the State Department in Washington, U.S., July 29, 2022 © REUTERS/Tom Brenner reuters_tickers 作者： 法廣 2 分鐘 日本經濟產業大臣萩生田光一（Koichi Hagiuda）29日在華盛頓的記者會指出，美日已決定成立一個新的聯合國際半導體研究中心。 廣告 繼續瀏覽後續 路透社報導，美日在經濟會談中同意，將共同研發次世代半導體，以建立這種重要組件一個安全的來源。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，雙方今天深入討論“有關日本和美國如何進行合作，尤其是在先進半導體方面”。《日經亞洲》（Nikkei Asia）稍早報導，日本將於今年底之前與美國合作開設一個次世代2奈米晶片研發中心，這是兩國致力建構安全晶片供應鏈行動的一環。美日計畫研究尖端2奈米半導體，能以更少電力發揮更高效能。這個研發中心將具備原型生產線，目標是最早於2025年開始在國內量產。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 美國