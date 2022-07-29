國際半導體研究中心

美日聯手 將成立新的聯合國際半導體研究中心

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U.S. Secretary of State Antony Blinken and Commerce Secretary Gina Raimondo walk on stage to hold a joint news conference with Japan's Foreign Minister Yoshimasa Hayashi and Japan's Minister of Economy, Trade, and Industry Koichi Hagiuda (not pictured), during the U.S.-Japan Economic Policy Consultative Committee (EPCC) meeting at the State Department in Washington, U.S., July 29, 2022
U.S. Secretary of State Antony Blinken and Commerce Secretary Gina Raimondo walk on stage to hold a joint news conference with Japan's Foreign Minister Yoshimasa Hayashi and Japan's Minister of Economy, Trade, and Industry Koichi Hagiuda (not pictured), during the U.S.-Japan Economic Policy Consultative Committee (EPCC) meeting at the State Department in Washington, U.S., July 29, 2022 © REUTERS/Tom Brenner reuters_tickers
作者： 法廣
2 分鐘

日本經濟產業大臣萩生田光一（Koichi Hagiuda）29日在華盛頓的記者會指出，美日已決定成立一個新的聯合國際半導體研究中心。

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路透社報導，美日在經濟會談中同意，將共同研發次世代半導體，以建立這種重要組件一個安全的來源。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，雙方今天深入討論“有關日本和美國如何進行合作，尤其是在先進半導體方面”。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）稍早報導，日本將於今年底之前與美國合作開設一個次世代2奈米晶片研發中心，這是兩國致力建構安全晶片供應鏈行動的一環。

美日計畫研究尖端2奈米半導體，能以更少電力發揮更高效能。這個研發中心將具備原型生產線，目標是最早於2025年開始在國內量產。

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