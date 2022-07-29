美海軍部長： 潛在的亞洲侵略者應從普京目前的麻煩中吸取教訓

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美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）近日在訪問菲律賓期間接受採訪時表示，任何侵犯該地區其他國家主權的亞洲侵略者都有可能遭到懲罰性的反擊行動，正如俄羅斯在入侵烏克蘭後所面臨的情況一樣。

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德爾托羅上周二在菲律賓首都馬尼拉接受美聯社採訪時說，美國對亞太地區的軍事關注，特別是在有爭議的南中國海，永遠不會鬆懈。他提出，事實上，儘管在烏克蘭發生了戰爭，但美國對亞太地區的軍事關注卻有所加強。他在採訪中沒有點名中國，但強調北京侵犯了其亞洲鄰國的主權水域，違反了國際法而不受懲罰。

德爾托羅在採訪中重申了來自美國總統拜登的保證，即如果菲律賓軍隊、船隻和飛機在有爭議的南中國海受到攻擊，美國將履行其在1951年《美菲共同防禦條約》下的義務。在過去十年裡，馬尼拉和北京在該爭議海域的主權聲索越來越激烈。

德爾托羅表示：“正如拜登總統所說，如果一個國家侵犯了菲律賓的一寸主權，不管是在海上還是在岸上，還是在近海島嶼上，我們將在那裡以一切可能的方式支持菲律賓國家和菲律賓人民。”

德爾托羅發言稱，中國將斯普拉特利群島（中國稱南沙群島）的七個有爭議的礁石改造成導彈保護的島嶼基地的舉動“非常令人擔憂”，並促使美國和其他西方國家加緊在中國宣稱的領土周圍進行航行自由巡邏，以強調“它們不在中華人民共和國的手中”。

中方官員沒有立即對德爾托羅的言論發表評論，但他們一再警告美國不要插手他們所說的純粹的亞洲爭端。中國軍隊有時會對美國和澳大利亞的空中和海上巡邏作出反應，發射信號彈並使用干擾設備警告他們遠離。據美國軍方官員稱，一些美國海軍艦艇已被近距離隨行。

德爾托羅說，中方的行動增加了誤判的風險，美國軍隊被訓練得“非常有紀律”，並堅持長期建立的交戰規則以避免對抗。他指出：“重要的是要把這些國家實際進行的所有這些非法行動都錄下來，以便整個世界都能看到他們到底是如何行事的。”

德爾托羅在採訪中說，潛在的亞洲侵略者應該從俄羅斯總統普京目前的麻煩中學習，他面臨著西方國家及其盟友和夥伴的制裁，這些國家也向烏克蘭方面提供武器和人道主義援助。

德爾托羅說：“我認為這是一個巨大的教訓，那些自由、民主和有原則的國家將共同對付那些反之的對手。”他補充說：“如果這種程度的侵略行為在亞太地區發生，我相信，盟友和夥伴將在太平洋地區團結一起做同樣的事情。”

在參加新加坡和泰國的會議後，德爾托羅到訪菲律賓，會見了該國的高級軍事和國防官員。他說：“關於我們實際上可以繼續幫助向菲律賓提供的額外軍事力量的一些機密討論，呼籲為更多......複雜的演習進行更大的合作。”

德爾托羅還列舉了美國擴大與菲律賓軍方的作戰演習，以及正在夏威夷舉行的由26國參與的“環太平洋軍事演習”。報導稱，德爾托羅對菲律賓的訪問反映了在杜特爾特下台和小馬科斯總統最近當選後，華盛頓對該國重新發起的魅力攻勢。

德爾托羅是最近決定將美國海軍未來的驅逐艦命名為“特雷斯弗羅·特立尼達”號的幕後推手，以紀念一個世紀多前在船隻起火時救出兩名船員的菲律賓裔美國水手。德爾托羅說：“這象徵著我們兩個國家之間的聯繫，我們對共同價值觀的承諾......對自由和民主的承諾。”

中國駐菲律賓使館發言人周五就德爾托羅在採訪中的發言回應稱，對華無端指責和惡意抹黑，渲染“中國威脅”，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。