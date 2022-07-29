達賴喇嘛籲信眾即使不接受中國對藏人的作為也勿放棄憐憫心

達賴喇嘛/拉達克

藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛日前在位喜馬拉雅山脈中印近期曾發生嚴重邊界衝突的拉達克地區弘法，呼籲信徒即使不能接受中國政府對藏人的作為，也不要放棄憐憫心。這是新冠疫情爆發以來，87歲的達賴喇嘛首次離開達蘭拉出行訪問。

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法新社引述有關負責人報道指出，大約四萬人冒雨參加這次兩個小時的傳法會。其中有很多身穿絳紅色和黃色袈裟的僧人。傳法會結束時，達賴喇嘛向信徒表示，即使不接受中國對藏人的作為，藏人也不應當放棄憐憫心。

這是自新冠疫情全球爆發以來，達賴喇嘛首次離開達蘭薩拉。

上個世紀50年代中國人民解放軍入藏之後，與當地藏人關係日趨緊張。按照中國政府的說法，1959年3月解放軍在當地平定了一場騷亂，當地藏人則認為他們發起了抗暴行動。達賴喇嘛於1959年3月10日逃離拉薩，抵達印度，此後在達蘭薩拉宣布成立流亡政府。

2002年-2010年間，達賴喇嘛特使曾與北京舉行多輪對話，為西藏爭取高度自治，但談判未能有實質進展，而2008年拉薩騷亂之後，中央政府對藏區的鎮壓日趨嚴厲。達賴喇嘛2011年宣布退出政壇，藏人流亡政府首次舉行民主選舉。但北京始終拒絕承認這個流亡政府。

拉達克地處印度北部中印邊境高山地區，這裡居民多數是佛教徒，很多流亡藏人在這裡生活。以前，達賴喇嘛常來這裡弘法。印度政府2019年宣布將拉達克脫離出中印有主權爭議的克什米爾地區，直接置於印度政府管轄之下。

2020年6月，中印兩國在這一地區發生40年來最嚴重的流血衝突，印度軍隊至少20人喪生，中方也至少有四人喪生。此後雙方在邊境地區關係仍然緊張，兩國均向當地增派兵力。

達賴喇嘛28日在當地弘法時，數百印度警察和民兵在周邊部署，所有通往弘法會地點的道路都被封鎖。弘法會期間，當地移動網絡也被切斷。