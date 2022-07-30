日外相：在烏克蘭發生的事情決不允許在世界其他地方發生

日本/印太/美國

日本外務大臣林芳正7月29日在訪問美國首都華盛頓期間參加了由智庫戰略與國際研究中心（CSIS）舉辦的對話活動。期間，林芳正發表了題為“我們的未來處於歷史性的十字路口‘一個基於法治的自由、開放和包容的國際秩序’”的演講。他在講話中指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略是一種暴行，動搖了自冷戰結束以來各方所享有的自由和開放的國際秩序，國際社會正處於一個歷史的十字路口，即其是否能夠捍衛一個基於法治的自由和開放的國際秩序。

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據日本外務省介紹，林芳正在演講開始時說，“俄羅斯對烏克蘭的侵略是一種暴行，它動搖了我們自冷戰結束以來享有的自由和開放的國際秩序，國際社會正處於一個歷史的十字路口，即它是否能夠捍衛一個基於法治的自由和開放的國際秩序。”

林芳正發言說：“安倍前首相是一位政治家，他相信日本人民的力量，恢復了日本的活力。他也是一位致力於國際社會和平與穩定的世界領袖。通過他的出色領導，日美關係被提升到新的高度，他的‘自由開放的印度-太平洋’（FOIP）的願景在國際社會得到廣泛接受，並超越亞洲。我們都在努力應對他離開的事實。然而，我相信，紀念他的最好方式是繼承他的遺產，以實力開展日本的外交。”

林芳正提到：“首先，請允許我強調這一時刻的重要性：我們目前正站在一個歷史性的十字路口，一個充滿了危機感的十字路口。俄羅斯對烏克蘭的侵略是一種暴行，它動搖了自由和開放的國際秩序的基礎，破壞了我們自冷戰結束以來享有的和平與繁榮，給我們留下了一個關鍵問題。我們是否能夠維護一個基於法治的自由和開放的國際秩序？還是我們最終會讓國際社會變成一片叢林，強者壓倒弱者，野蠻的力量可以輕易改變現狀？我們正面臨著一個分水嶺的時刻。”

林芳正強調：“在烏克蘭發生的事情決不允許在世界其他地方發生，包括在印太地區。我們都必須從歐洲目前的局勢中吸取正確的教訓。俄羅斯的侵略需要作為一個明顯的失敗載入史冊，否則其他國家將不可避免地效仿俄羅斯，試圖用武力改變現狀。”

林芳正在講話中還指出，印度-太平洋是美國和日本最重要的戰略區域，兩國的目標是防止不必要的衝突，並將該地區的潛力與穩定和繁榮聯繫起來。他提及：“印太地區擁有世界一半以上的人口，佔世界GDP的近60%。該地區是世界的增長引擎，一個充滿潛力的地區。毫無疑問，這個地區對日本和美國具有最重要的戰略意義。我們的目標是防止衝突，利用該地區的潛力實現穩定和繁榮。然而，即使在這個地區，‘蠻力的邏輯’正在獲得比法治（產生）更大的吸引力，印太地區的戰略平衡對日本和美國來說正變得越來越具有挑戰性。”

林芳正稱：“顯然，目前在東中國海和南中國海以武力或脅迫手段改變現狀的單方面企圖，是國際社會，特別是包括日本在內的東亞國家日益關注的問題。台灣海峽兩岸的和平與穩定也是極其重要的。我們也不能忽視通過利用進入一個巨大的市場、不透明的發展援助和其他形式的經濟脅迫來實現國家利益的企圖。”

林芳正稱：“正如5月份發表的《日美領導人聯合聲明》所強調的那樣，與中國保持高水平的坦誠對話是至關重要的。日本毫不猶豫地對中國說該說的話，敦促北京履行其作為大國的責任，按照國際社會的規則，應對國際挑戰，如地區穩定和發展資金。同時，在必要時與中國的合作也很重要，比如在氣候變化方面。此外，正如六方會談所顯示的那樣，中國在處理朝鮮問題上是一個關鍵角色。這些觀點是日本努力與中國建立建設性和穩定關係的基礎。”

林芳正提到：“5月在東京舉行的四方安全對話（Quad）領導人會議期間，中國和俄羅斯在日本附近進行了聯合轟炸機巡航飛行。可以毫不誇張地說，中國和俄羅斯之間更深更強的軍事協調正在成為一個安全問題。日本和美國的共同目標是在印太地區建立一個基於法治的自由、開放和包容的國際秩序。這正是日本的願景——一個被稱為“FOIP”的“自由和開放的印度-太平洋”所要實現的。日本將加強其對實現‘FOIP’的努力，並在明年春天之前制定一個‘FOIP和平計畫’。”

林芳正隨後提出了日本和美國在印太地區需要解決的以下三個問題，並表示日本和美國決心與其他志同道合的國家合作，率先建立一個基於法治的自由和開放的國際秩序。在他看來，日美需要共同應對的三大問題包括：恢復區域戰略平衡；建立經濟秩序和經濟安全；將兩國的人文交流提升到新的水平，以維持和促進強有力的日美聯盟。

演講最後，林芳正表示：“正如我在開頭所說，我們目前正站在一個歷史性的十字路口。日本和美國必須準備在可預見的未來走一條‘漫長而曲折的道路’。政治學家經常問：‘誰將領導21世紀？’然而，我們的工作不是預測未來；我們的任務是創造未來。”他補充說：“而這個未來必須是一個基於法治的自由、開放和包容的國際秩序。同樣重要的是，我們的民主制度要逐步發展成為一個自由、人權和多樣性得到更好尊重的制度。日本和美國將履行我們的責任，領導這種全球治理，同時擴大對這種秩序的支持，並與其他志同道合的國家合作。”

林芳正說：“我確信，未來的道路將是‘漫長而曲折的’，但我們的堅定不移的承諾和不懈的努力必將‘引領我們走向國際秩序的和平與穩定之門’。”