韓美防長在華盛頓舉行會談：雙方一致認為維護台海和平非常重要

美國/韓國/印太

韓國國防部長李鍾燮7月29日在華盛頓與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行了會談。雙方商定擴大實施下半年聯合演習，並在近期舉行高級別“延伸威懾戰略磋商”（EDSCG）會議。奧斯汀會後在推特上寫道：“我今天會見了韓國國防部長李鍾燮並重申了我們對美韓聯盟的堅定支持。我們討論了延伸威懾和三邊安全合作如何為區域和平與穩定作出貢獻。”

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就當天的會議成果，美國國防部代理新聞秘書布萊希爾（Todd Breasseale）介紹稱：“兩位領導人都強調了密切合作和保持‘今夜就戰’準備的重要性，以加強面對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）破壞穩定活動的威懾力。”

美方表示：“會議期間，兩位領導人還討論了廣泛的（美韓）聯盟問題，並就朝鮮半島和印太地區的安全環境交換了意見。兩位領導人同意把重點放在加強聯盟聯合部隊的準備狀態和互操作性上。奧斯汀部長強調，美國以其全部能力堅定地履行對韓國的長期威懾承諾。”

美方指出：“奧斯汀部長和李部長還同意與日本進行三邊合作和加強區域合作的重要性，以保護共同的安全和繁榮，維護共同的價值觀，並支持基於規則的國際秩序。”

據韓聯社援引韓國國防部的話說，兩國防長在會議期間商定將緊密協商熱點問題，從而進一步加強聯防態勢。雙方還決定堅決應對朝鮮的挑釁性行為，將韓方的“乙支演習”與下半年聯演相整合，通過在韓部署彈道導彈防禦系統和美國戰略武器強化韓美同盟的威懾力。為加強韓美同盟威懾力及戰略溝通，雙方商定在近期舉行“延伸威懾戰略磋商”（EDSCG）會議。

據了解，EDSCG是韓美外交和國防部門之間的副部級協商機制，旨在以“2+2”會議形式探討有效運行韓美延伸威懾機制的方案，韓美首腦曾在今年5月的會談上商定重啟該機制。李鍾燮會後向媒體介紹稱，雙方基本就EDSCG會議的具體舉行時間達成一致。韓軍相關人士就此透露稱，該會議將於9月舉行。

韓方表示，雙方還決定在EDSCG會議結束後爭取年內舉行“延伸威懾手段運用演習”（TTX），謀求在朝鮮核威脅等情況下的聯合應對方案。李鍾燮表示，EDSCG會議在政策層面上向朝方釋放信息，TTX旨在做好軍事層面的準備。這一系列過程將有助於美國落實延伸威懾承諾並提升延伸威懾執行力。

報導指，雙方一致認為朝鮮接連挑釁對韓半島安全局勢構成嚴重威脅，並強調朝鮮越挑釁，韓美同盟就越堅固。若朝鮮強行進行第七次核試驗，韓美將基於堅固的聯防態勢予以堅決應對。就朝鮮何時進行核試驗，李鍾燮回答說，朝鮮第七次核試驗準備已就緒，難以斷定具體時間，只待朝鮮國務委員會委員長金正恩抉擇。

值得一提的是，雙方還就韓美日三國合作的重要性形成共識。李鍾燮表示，雙方就大框架下的信息共享的重要性進行討論，但未具體提到《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）問題。

就印太地區問題，李鍾燮表示，雙方一致認為保障印太地區的航行及飛行自由、維護台灣海峽的和平非常重要。雙方還討論了將“防擴散安全倡議”和追蹤聯合演習“太平洋龍”（Pacific Dragon）恢復至以往水平的方案。