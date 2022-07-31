佩洛西出發前往印太地區，官方聲明未提及是否會到訪台灣

美國/印太/政治

美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi） 7月31日發表聲明宣布，她正率領一個國會代表團前往印太地區，訪問行程包括新加坡、馬來西亞、韓國和日本。此行將重點討論印太地區的相互安全、經濟夥伴關係和民主治理。此前，佩洛西一行在離開美國本土後先行抵達夏威夷，並走訪了當地的美國海軍亞利桑那號戰列艦紀念館等地。

廣告 繼續瀏覽後續

佩洛西周日通過聲明表示：“今天，我們的國會代表團前往印太地區，重申美國對我們在該地區的盟友和友邦的堅定和不可動搖的承諾。”她補充說：“在新加坡、馬來西亞、韓國和日本，我們的代表團將舉行高級別會議，討論我們如何能夠進一步推進我們的共同利益和價值觀，包括和平與安全、經濟增長和貿易、應對新冠病毒大流行、氣候危機、人權和民主治理。在拜登總統的有力領導下，美國堅定地致力於在該地區進行明智的戰略接觸，理解一個自由和繁榮的印度-太平洋對我們國家和全球的繁榮至關重要。”

佩洛西補充說：“在夏威夷停留加油後，我們有幸聽取了美國印太司令部領導的簡報，並參觀了珍珠港紀念館和亞利桑那號戰列艦。我們的成員向在珍珠港的殘酷襲擊中喪生的英勇軍人表示敬意。在我們的旅行中，我們將繼續傳達國會和美國對我們勇敢的駐外軍人的感激之情，他們的服務使這個地區和世界更加穩定和安全。”

佩洛西表示：“作為議長，我很榮幸能夠領導這個傑出的議員團體，其中包括各委員會和有管轄權的小組委員會的主席以及強大的美國-亞太夥伴關係的倡導者。 ”她說：“我們期待着富有成效的會議，這些會議將繼續為國會推進我們的價值觀和利益並加強我們在該地區的夥伴關係的工作提供信息。”

據介紹，與佩洛西同行參加此次對印太地區訪問的包括眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）等5名議員。該聲明沒有提到佩洛西一行是否會訪問台灣。