新外交部證實：佩洛西將於8月1日起訪問新加坡

新加坡/美國/印太

新加坡外交部7月31日證實，美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將於8月1日抵達新加坡，進行為期兩天的訪問。

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據亞洲新聞台報導，新加坡外交部稱，美國國會眾議院議長佩洛西將於8月1日至2日率團訪問新加坡，期間將與新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）、總理李顯龍和一些內閣部長會面。

此外，新加坡美國商會（AmCham Singapore）亦發出邀請函稱，佩洛西國會代表團將於當地時間8月1日下午在新加坡香格里拉大酒店出席商界見面會。佩洛西將在活動上發表講話。參加酒會的人士和贊助商還有與佩洛西本人合影的機會。

佩洛西周日通過聲明表示：“今天，我們的國會代表團前往印太地區，重申美國對我們在該地區的盟友和友邦的堅定和不可動搖的承諾。”

佩洛西補充說：“在新加坡、馬來西亞、韓國和日本，我們的代表團將舉行高級別會議，討論我們如何能夠進一步推進我們的共同利益和價值觀，包括和平與安全、經濟增長和貿易、應對新冠病毒大流行、氣候危機、人權和民主治理。在拜登總統的有力領導下，美國堅定地致力於在該地區進行明智的戰略接觸，理解一個自由和繁榮的印度-太平洋對我們國家和全球的繁榮至關重要。”

該聲明沒有提到佩洛西一行是否會到訪台灣。