洪災肆虐 伊朗至少80死30人失蹤

暴雨成災

伊朗近期因暴雨導致全國有60個城市、140個城鎮和500多個村莊受到洪水肆虐。官方媒體30日報導，洪水至少造成80人喪生，另有30人下落不明。

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紅新月會（Red Crescent Society）公布的名單顯示，德黑蘭省（Tehran province）是災情最嚴重的省份，當地有35人喪生；附近的馬贊德蘭省（Mazandaran）失蹤人數最多，共有20人下落不明。

此外，氣候通常相當乾燥的南部省份法斯省（Fars）因暴雨導致洪災肆虐，23日前就已有至少22人喪生。（點擊觀看相關視頻）

伊朗氣象中心29日警告，未來數天里，南部和北部省份恐將有更多降雨。