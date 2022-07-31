澤連斯基：俄入侵戰爭或使烏克蘭今年農作物收成減半

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月30日通過推特表示，俄羅斯入侵烏克蘭，可能導致烏克蘭今年的農作物收成減半。澤連斯基29日視察了位於烏克蘭南部的敖德薩港，並表示烏克蘭已經準備好出口糧食。

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澤連斯基周日在推特上寫道：“烏克蘭今年的收成有可能會減少一倍。我們的主要目標——防止俄羅斯入侵造成的全球糧食危機。穀物仍然可以找到替代性的運送方式。”

此前，澤連斯基周五抵達敖德薩港，視察了儲存烏克蘭糧食的港口，並會見了在敖德薩訪問的七國集團（G7）國家駐烏克蘭大使。

澤連斯基表示，烏克蘭已準備好出口糧食，正在等待合作夥伴發出關於運輸開始的信號。據他介紹：“第一艘船，自戰爭開始以來第一艘船正在裝載糧食。這是一艘土耳其船。這表明港口已經開始工作了。”

澤連斯基指出，烏克蘭正在等待合作夥伴——聯合國和土耳其的代表發出有關開始糧食運輸的適當信號。

7月27日，土耳其、俄羅斯、烏克蘭和聯合國代表在伊斯坦布爾就重新開放因戰爭受阻的黑海糧食運輸路線達成一致。但僅僅一天後，作為黑海運輸通道要塞的敖德薩港遭到俄羅斯導彈襲擊。

烏克蘭基礎建設部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在周五的新聞發布會上告訴記者稱，烏克蘭已經為恢復糧食運輸做了“200%”的工作。

庫布拉科夫說：“幾乎所有的技術問題都已商定。今天，我們收到了聯合國關於我們的船隻可以在黑海向博斯普魯斯海峽行駛的擬議路線的確認。我們已經準備好在那之後開始。我希望，到本周末，第一批船隻可以離開我們的港口。”

據了解，目前16艘滿載糧食的船隻正等待從敖德薩港出發，烏克蘭總統辦公室周六表示，這些船隻即將啟程。