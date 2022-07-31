菲律賓前總統拉莫斯去世，享年94歲

菲律賓/亞洲/政治

菲律賓前總統拉莫斯（Fidel V. Ramos）的家屬7月31日通過聲明證實，拉莫斯當天去世，享年94歲。菲律賓總統府發言人安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）發聲明指：“我們非常悲痛地獲悉前總統菲德爾·V·拉莫斯的去世。”

廣告 繼續瀏覽後續

拉莫斯的孫子山姆·拉莫斯·瓊斯（Sam Ramos-Jones）在聲明中表示：“拉莫斯家族對宣布前總統菲德爾·瓦爾德斯·拉莫斯的去世深感悲痛。”他補充說：“我們感謝大家尊重我們的隱私，因為家人需要一些時間來一起哀悼。我們將在不久的將來宣布守夜和葬禮安排。”

菲律賓總統府發言人安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）通過聲明表示：“我們非常悲痛地獲悉前總統菲德爾·V·拉莫斯的去世。”菲律賓總統府向前總統拉莫斯的家人、朋友和同事表示哀悼時說：“他留下了豐富多彩的遺產，並因其作為軍官和行政長官參與我國的偉大變革而在歷史上佔有一席之地。”

菲律賓現任總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）當天還在其官方臉書賬號上寫道：“我向今天去世的前總統菲德爾·瓦爾德斯·拉莫斯的家人表示最深切的慰問，他作為一名軍官和公務員度過了完整的一生。在這個悲痛的日子裡，我們家族與菲律賓人民一樣感到悲痛。我們不僅失去了一位優秀的領導人，而且還失去了家庭的一員。”

小馬科斯補充說：“我呼籲所有菲律賓人為拉莫斯先生的永遠安息而祈禱。他擔任總統期間留下的遺產將永遠被珍視，並將永遠銘刻在我們感恩的民族心中。”

據了解，歐盟駐菲律賓代表團也已對拉莫斯的去世表示哀悼，稱他是一位“敬業的政治家”和“民主的支柱”。