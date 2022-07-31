薩德爾運動支持者連續第二天在伊拉克議會前示威

議會前示威

伊拉克民粹主義什葉派教士薩德支持者31日搭起帳篷，準備在國會展開無限期靜坐，恐拉長巴格達政治僵局，或導致伊拉克再陷暴力境地。

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路透社報導，在大部分為親伊朗陣營的薩德（Moqtada al-Sadr）什葉派中政敵試圖組成政府之際，效忠薩德的數以千計民眾昨天衝進戒備森嚴的巴格達綠區（Green Zone），一周內第2度接管空蕩蕩的國會大廈。

薩德政治團體成員在電話中告訴路透社：“我們會一直留在這裡，直到達成訴求。我們有諸多訴求。”

幹部指出，薩德的社會政治運動“薩德運動”（Sadrist Movement）要求解散國會進行改選、撤換聯邦法官。去年10月選舉，薩德運動囊括329席次中的約1/4，成為國會最大黨。

除了前總理馬里奇（Nouri al-Maliki）陣營之外，與伊朗結盟的政黨在那場選舉中遭遇重挫。馬里奇是薩德的死對頭。

然而，薩德無法在擺脫那些政黨的情況下組成政府，遭到正好足以掣肘的議會反對勢力和聯邦法院裁定夾擊，使他無法推選總統和總理。

薩德陣營國會議員於是集體請辭以示抗議，並且從此動員一貧如洗什葉派支持群眾走上街頭進行抗爭。

這場僵局已經演變成為伊拉克近年來最大危機。2017年伊拉克部隊在美國為首聯軍和伊朗軍事支援下，擊垮一度佔領1/3領土的遜尼派穆斯林極端組織伊斯蘭國恐怖組織（IS）。

兩年後，伊拉克人民因為失業和公共服務崩壞而走上街頭，要求終結貪腐、重新選舉和所有政黨退場，尤其是自從2003年美國為首西方聯軍入侵、推翻遜尼派暴君薩達姆（Saddam Hussein）政權以來就掌握國家權柄的什葉派團體。

當時有數以百計抗議人士成為政府軍和什葉派民兵槍下亡魂。

薩德批評受到伊朗支持的政敵貪腐、為德黑蘭而不是為巴格達的利益效力，他引領的反對浪潮一直廣受支持。

反覆無常的教士薩德仍然牢牢控制著伊拉克大部分地區，部分貪腐最嚴重、機能最失調政府部門就是掌控在薩德運動手上。