韓美下月將採用“全面戰爭”概念舉行戰區級演習

韓國/美國/亞洲

自首爾方面消息， 韓國軍方人士7月31日介紹在華盛頓舉行的韓美防長會談結果時表示，雙方商定下月中旬的韓美聯合演習採用“全面戰爭”概念實施戰區級演習。

廣告 繼續瀏覽後續

韓國國防部長李鍾燮和美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）29日在華盛頓舉行了會談。韓聯社周日引述韓國軍方人士的話說，本次韓美防長會的重點在於恢復或加強2018年以來被縮小、調整、取消的聯合演習以及應對朝鮮升級的核導制度，鞏固戒備態勢。尤其是，韓美商定擴大實施象徵韓美同盟的“乙支演習”。這意味着於2017年之後被叫停的“乙支自由衛士”演習將時隔五年重裝出發，但演習名稱不再沿用舊名。

報導指，雙方一致同意，在9月左右舉行的高級別“延伸威懾戰略磋商”（EDSCG）會議上從政策層面上討論延伸威懾，以此向朝鮮釋放強烈的警告信息。“延伸威懾戰略磋商”會議是韓美外交和國防部門之間的副部級協商機制，旨在以“2+2”會議形式探討有效運行韓美延伸威懾機制的方案，韓美首腦曾在今年5月的會談上商定重啟該機制。

2016年9月朝鮮進行第五次核試驗後，韓美就提升外交和國防領域高級別討論的實效性達成共識，並於2016年12月成立“延伸威懾戰略磋商”機制。2017年9月朝鮮進行第六次核試驗，“延伸威懾戰略磋商”機制於次年1月舉行第二次會議後停擺。雙方此次一致認為有必要重啟該機制。

報導稱，雙方還決定進一步加強“延伸威懾手段運用演習”（TTX）。它是假定朝鮮利用核導威脅、即將使用核武器、使用核武器等一系列情況，研究韓美針對各情況的軍事應對方案的演習。如果說“延伸威懾戰略磋商”機制是商討政策層面上的應對措施，“延伸威懾手段運用演習”則是討論軍事層面應對的方案。

依照韓美雙方會後介紹，韓美日安全合作也是此次會談的主要議題。奧斯汀會後在推特上表示：“我們討論了延伸威懾和三邊安全合作如何為區域和平與穩定作出貢獻。”報導指，韓國軍方的一貫立場是在抗災、營救、防止大量殺傷性武器等全面安全領域積極參與韓美日合作。至於軍事演習有關問題，則將尊重民意等分階段推進。

值得一提的是，韓國、美國、日本、澳大利亞和加拿大五國將於8月1日至14日在美國夏威夷附近海域實施朝鮮彈道導彈探測、追蹤聯合演習“太平洋龍”（Pacific Dragon）。該演習在正在進行的由26個國家參加的“環太平洋”軍演（RIMPAC 2022）期間舉行，旨在增強對朝鮮彈道導彈的靶標探測能力，共享靶標信息。據悉，演習將以探測、追蹤、攔截靶彈的方式進行。