人口期望壽命十年間升到OECD38國第二 韓國人卻不開心

韓國

據悉，在OECD（經濟合作與發展組織）38個國家中，韓國人口的期望壽命十年間上升19個排名，排在全球第2，緊隨日本之後。對此，專家指出：“這是持續的經濟發展使生活環境得到改善，以及提供高水平的公共醫療帶來的結果”，“但需在國家層面採取應對措施，防止因迅速增長的醫療費和養老金等各種福利費用的支出而陷入‘長壽的詛咒’。”

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韓國的朝鮮日報報道：7月26日，韓國保健福祉部發布《2022年OECD保健統計》稱，2020年韓國國民的期望壽命為83.5歲。期望壽命是指當年出生的嬰兒能夠生存的平均年數。男性和女性的期望壽命分別為80.5歲和86.5歲。韓國的期望壽命僅次於OECD中排名第一的日本（84.7歲），比OECD成員國的均值（80.5歲）長3歲。

而在2010年，韓國人的期望壽命為80.2歲，在38個國家中排在第21位，十年間增長了3.3歲，排名大幅提前。專家表示：“韓國在鄉下也設有保健支所診所，配備醫生，公共衛生基礎設施完善，並隨着經濟的持續發展和教育水平的提高，大眾對健康的關心度和知識儲備也大幅提升。”

但也有人指出，雖然韓國的優勢是高度效率化的醫療體系，但在國家負責的健康保險體系內，隨着浪費因素的出現，財政負擔正在持續增加。被稱為‘長壽的詛咒’。

期望壽命增長並不能讓人享受長久的健康生活。據統計廳稱，以2020年為準，韓國人除去因疾病、負傷而承受痛苦的時間（有病期間）以外的“健康壽命”為66.3歲，相較於2012年（65.7歲）幾乎不見改善。健康壽命是扣除因疾病或負傷而不能活動的時間以外的壽命，是基於“能夠健康活多久”而計算出來的指標。換言之，韓國人在83.5年的期望壽命中，有17.2年因疾病而受苦。2020年，韓國“超重與肥胖”人口佔比為37.8%，反而比10年前（30.2%）有所增加。韓國的自殺死亡率為每10萬人25.4人，超過OCDE平均值（11.1人）的2倍，佔據壓倒性的一位。