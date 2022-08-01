佩洛西周二將到訪馬來西亞，拜會大馬國會下議院議長

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據美聯社8月1日報導，正在對新加坡進行訪問的美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將於明日到訪馬來西亞，拜會馬來西亞國會下議院議長愛資哈爾（Azhar Azizan Harun）。

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佩洛西周一在新加坡總統府與新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）和總理李顯龍進行了會面。此前，新加坡外交部的一名發言人向媒體介紹稱，佩洛西率領的美國國會訪問團將於8月1日起對該國進行為期2天的訪問。

據美聯社周一報導，佩洛西定於周二到訪馬來西亞。一位未獲授權向媒體發言並拒絕透露姓名的馬來西亞國會官員表示，佩洛西將拜會馬來西亞國會下議院議長愛資哈爾（Azhar Azizan Harun）。該消息人士沒有立即提供進一步的細節。

值得一提的是，馬來西亞華文媒體《中國報》周一報導稱，預計佩洛西將在周二早上抵達馬來西亞。儘管大馬官方尚未透露佩洛西在該國的訪問行程，但相關行程安排已經在準備中。

報導還援引消息人士的話稱，佩洛西在吉隆坡的行程只有數個小時，而且非常匆忙。消息人士拒絕透露佩洛西是否會在吉隆坡過夜。

此外，韓國國會議長室最新公布，國會議長金振杓將於4日在國會與佩洛西舉行雙邊會談。雙方將就印太地區的安全、經濟合作和氣候危機等議題進行會談。韓國國會議長室拒絕提供有關佩洛西行程的進一步細節，包括她何時抵達韓國以及她將停留多長時間。

據韓聯社報導，韓國總統辦公室相關人士1日在記者會上表示，總統尹錫悅取消原定的暑期度假行程，將留在首爾構思國政運營方向。據悉，幕僚們原本討論了尹錫悅到慶尚南道巨濟市豬島休假2到3天的方案，但最終決定取消。

美聯社的報導指出，佩洛西周三的日程安排仍不清楚，沒有關於她何時前往日本的細節。