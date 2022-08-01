佩洛西抵達新加坡前在關島短暫停留會晤當地官員

美國/關島/印太

7月31日，美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）國會印太訪問團在從夏威夷出發後抵達關島停留。佩洛西一行在抵達關島安德森空軍基地後與前來迎接的關島眾議員尼古拉斯（Michael San Nicolas）舉行了短暫的會晤。佩洛西的專機隨後從關島起飛，在當地時間8月1日凌晨4時20分左右抵達新加坡巴耶利峇空軍基地。

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關島總督格雷羅（Lou Leon Guerrero）的辦公室8月1日通過聲明表示：“總督格雷羅和副總督特諾里奧（Josh Tenorio）周日在關島短暫停留期間會見了眾議院議長佩洛西。佩洛西議長的國會代表團正在對印太地區進行訪問，（該代表團）由她的五個來自不同國會委員會的同事組成。（來訪的）國會成員、總督格雷羅和副總督特諾里奧聽取了海軍上將尼科爾森（Benjamin Nicholson）和美國太平洋空軍第36聯隊指揮官伯奇（Paul Birch）准將的簡報。”

格雷羅在總督府的聲明中說：“佩洛西議長表示，她很榮幸在停留期間與我會面。我們談到了我們的島嶼在美國的印太戰略中的戰略重要性，她感謝關島人民的愛國主義精神。歡迎她當然是一種榮譽，我們必須繼續在國會保持這種認可和積極的聲譽。”

格雷羅強調，關島政府與美國軍方領導之間保持一致的溝通，並稱“這將確保關島從軍事集結中獲得最大利益，並確保聯邦和關島的法律在保護我們的環境和文化方面得到遵守。”

格雷羅還補充說：“我感謝他們的訪問以及有機會分享關島在整體國防中的關鍵作用。我昨天與代表團的交流將有助於今後就影響關島、需要聯邦採取行動的關鍵問題進行討論；與（佩洛西）議長合作總是很愉快的，我以前曾與議長合作，確保關島的醫療援助資金從1800萬美元增加到1.33億美元。我的辦公室將繼續與國會接觸，以確保繼續保持這一增加的資金水平。”

據關島當地媒體《太平洋每日新聞》報導，關島眾議員尼古拉斯介紹稱，來訪的國會代表團被贈送了花環，佩洛西還獲贈了一艘快速帆船模型，“作為對我們原住民智慧的提醒”。尼古拉斯還表示：“我們非常高興我們的朋友抽出時間訪問關島，了解我們需要保持關注的關鍵問題。”他補充說：“我們進行了對關島的安全和我們社區的福祉至關重要的機密討論，並分享了我們需要納入國家計畫的細節。”