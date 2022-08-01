佩洛西與新加坡總統及總理會面 李顯龍：穩定的美中關係對地區和平與安全很重要

新加坡/美國/印太

8月1日，由美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）率領的六名美國國會議員訪問團拜訪了新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）和總理李顯龍。據新加坡外交部介紹，李顯龍在會上強調了穩定的美中關係對地區和平與安全的重要性。佩洛西乘坐的專機在當地時間8月1日凌晨4時20分左右抵達新加坡巴耶利峇空軍基地，一行人正在對新加坡進行為期2天的訪問。

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新加坡外交部周一通過聲明表示：“哈莉瑪總統和美國國會代表團肯定了新加坡和美國之間良好和長期的夥伴關係。他們討論了兩國之間密切的教育和人民之間的聯繫，並歡迎在新的和前瞻性的領域如氣候變化方面擴大雙邊合作。他們還就如何在新加坡和美國促進更大的社會凝聚力交換了意見。”

聲明補充說：“在會談中，李總理和美國國會代表團肯定了新加坡和美國之間深厚和多層面的夥伴關係，並以國防、安全和經濟領域的有力合作為基礎。李總理歡迎國會代表團對美國在本地區強有力的參與所表達的承諾，雙方討論了如何通過‘印太經濟框架’（IPEF）等倡議深化美國在本地區的經濟參與。李總理和國會代表團還就主要的國際和地區發展，包括烏克蘭戰爭、兩岸關係和氣候變化交換了意見。李總理強調了穩定的美中關係對地區和平與安全的重要性。”

據新加坡外交部介紹，佩洛西一行還與新加坡副總理兼財政部長黃循財、國務資政兼國家安全統籌部長張志賢和國務資政兼社會政策統籌部長尚達曼進行了會晤。新加坡外長維文同樣出席了會議。

哈莉瑪會後在其臉書官方賬號上寫道：“今天早些時候，我會見了由眾議院議長南希·佩洛西率領的美國國會代表團。我們肯定了新加坡和美國之間良好和長期的夥伴關係。我們討論了如何深化我們兩國之間的教育和人民之間的聯繫，並歡迎在新的和前瞻性的領域如氣候變化方面的合作。我們還就促進社會凝聚力和為婦女創造更多機會交換了意見。”

日前，新加坡美國商會（AmCham Singapore）發出邀請函稱，佩洛西國會代表團將於當地時間8月1日下午在新加坡香格里拉大酒店出席商界見面會。佩洛西將在活動上發表講話。參加酒會的人士和贊助商還有與佩洛西本人合影的機會。