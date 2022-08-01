佩洛西預計訪台前，美國在台灣周圍部署艦艇和軍機

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據《日經亞洲》（Nikkei Asia）8月1日報導，在美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）對台灣進行預期但未經證實的訪問之前，美國軍方正在將包括航空母艦和大型軍機在內的軍事資產向台灣周圍靠近。

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《日經亞洲》的報導稱，美國軍方最初反對議長佩洛西對台灣的訪問計畫，但現在看起來正在為佩洛西乘坐的專機建立一個緩衝區，以備她決定繼續對台訪問。台灣無線衛星電視台（TVBS）的記者劉亭廷周一在其推特賬戶上寫道：“根據我的信息來源，佩洛西議長將於明晚抵達台北。”

據《日經亞洲》報導，為了確保佩洛西一行的安全，美軍在台灣周圍部署的海軍資產包括“里根”號航空母艦，部署在沖繩附近的“的黎波里”號兩棲攻擊艦，及部署在日本九州島南端——佐世保市附近的“美利堅”號兩棲攻擊艦。

“里根”號航空母艦7月30日離開南中國海經聖貝納迪諾海峽進入菲律賓海，然後向北移動，據最新的衛星圖像顯示，該航母目前部署於菲律賓呂宋島東北部海域。

在距離更遠的太平洋地區，美國海軍的“林肯”號航空母艦、黃蜂級兩棲攻擊艦“艾塞克斯”號和其他36艘軍艦，以及3艘潛艇正在夏威夷參加“環太平洋軍事演習”（RIMPAC），該演習將於周四結束。美海軍陸戰隊首支F35閃電II戰鬥機中隊也部署在“林肯”號上。

同時，飛行追蹤網站顯示，兩架美國空軍的HC-130J戰鬥搜救機已經從阿拉斯加重鎮安克雷奇抵達沖繩。陪同它們前來的是多架KC-135“同溫層加油機”。

上周三，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）在談到佩洛西的印太之行時說：“我們將採取必要的措施，確保他們的訪問安全進行。我就不多說了”。

此外，美國有線電視新聞（CNN）周一引述一名美方官員的話說，美國國防部官員正在夜以繼日地工作，監測中國在該地區的任何動向，並確保有計畫地保證佩洛西的安全。