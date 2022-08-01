韓國新任駐華大使就任：相互尊重是韓中關係核心原則

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韓國新任駐華大使鄭在浩8月1日在駐京使館舉行的就任儀式上表示，相互尊重是韓中建交聯合聲明寫入的核心原則，希望韓中關係能朝着相互尊重彼此安全主權、民生和國家認同的方向發展。

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據韓聯社報導，鄭在浩在發言中表示，韓國總統尹錫悅政府在發展韓中關係方面高度重視相互尊重的精神。他談到，作為駐華大使，我將為開啟基於共同利益的合作夥伴時代全力以赴。比起溝通渠道及頻率的多寡，更致力於確保溝通渠道在兩國出現問題或危機時也要保持暢通。

鄭在浩指出，目前兩國關係的最大問題在於兩國民眾對對方國家的觀感惡化。若不改善此問題，就不能保障兩國關係的未來。他強調，將以韓中建交30周年為契機增進兩國國民友誼，打造更務實而面向未來的合作基礎。

鄭在浩提及，1992年8月24日建交以來，韓中在貿易、投資和旅遊等方面的經濟合作一直引領着雙邊關係的發展，多層次人員交流也進一步鞏固兩國關係。為確立雙邊關係未來30年的發展方向，此時此刻兩國應該探討真正有深度的問題。

據韓國媒體介紹，現年62歲的鄭在浩1960年出生於韓國釜山市，與尹錫悅從高中到大學都是同窗，是研究中美關係的中國政治、經濟問題專家。今年4月，在尹錫悅贏得韓國大選後，鄭在浩還作為尹錫悅派遣的“韓美政策協商代表團”成員訪美。據悉，鄭在浩不僅精通英語，還精通中文。

此外，同樣在當天，韓國外交部長樸振就朝鮮進行第七次核試驗的可能性透露稱，韓方也在與中俄兩國討論挑釁對朝鮮沒有好處。

報導指，樸振當天在韓國國會外委會全會上被議員問及政府為應對朝鮮可能進行的第七次核試驗做了哪些努力。樸振指出，朝鮮發起這種挑釁會損害自身的安全利益，無異自取其咎，只會招致孤立。