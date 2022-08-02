佩洛西或將訪台 “里根”號航母等4艘美艦在台東海域部署

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據路透社8月2日報導，在美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）或將不顧中方警告到訪台灣之際，與此同時，包括“里根”號航空母艦在內的4艘美國海軍軍艦目前正在台灣東部海域展開“例行性”部署。

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一位美國海軍官員周二向路透社證實，“里根”號航空母艦已經穿越了南中國海，目前正在台灣以東、菲律賓以東、日本以南的菲律賓海海域部署。母港在日本的“里根”號航母正在與“安提坦”號導彈巡洋艦（USS Antietam）、“希金斯”號導彈驅逐艦（USS Higgins）一起作業。

不願意具名的這位美國海軍官員指出：“它們能夠對任何情況作出反應，這些都屬於正常、例行性部署。”該官員沒有透露這三艘軍艦的確切位置。

這名美國海軍官員還表示，“的黎波里”號兩棲攻擊艦（USS Tripoli）也在相同海域。此前，“的黎波里”號兩棲攻擊艦離開母港美西聖地牙哥港，5月初開始參與對該地區的部署。

該消息人士稱，周二上午有數架解放軍軍機逼近台灣海峽中線。另外三艘中國軍艦周二在台灣以東海域進行了模擬攻擊航母艦載機的演習。報導指，日本防衛省稱，上周末時，有人追蹤到這些艦艇駛過日本南部島嶼。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，“里根”號航母和“的黎波里”號兩棲攻擊艦均搭載有美國海軍陸戰隊的F-35B戰機。美國國防部發言人周一向該網站表示，這些艦艇在該地區正常運行，不會詳細說明對佩洛西訪問印太地區所採取的安全保護措施。

報導稱，一位美國高級國防官員告訴USNI新聞網，這些已經部署在該地區的艦艇及軍機準備作為一種應急選擇而逗留當地。