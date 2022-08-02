佩洛西抵達台灣 外媒：不顧中國威脅表態挺台

媒體看佩洛西訪台

美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）抵達台灣，備受國際關注。外媒報導她不顧中國威脅，成為25年來首位訪台的美國眾院議長，意在支持台灣。

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佩洛西亞洲行程備受矚目，2日專機自馬來西亞起飛後，吸引數十萬人追蹤動態，專機2日晚間10時44分飛抵松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金里奇（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。

美國有線電視新聞網（CNN）網站寫道：“佩洛西抵達台灣，中國警告此行將造成‘極嚴重的政治影響’。她是25年來第一位到訪的眾院議長。”

英國廣播公司（BBC）網站報導以“佩洛西不顧中國警告訪台”為標題。快訊則寫道：“儘管中國警告華府將為此行‘付出代價’，美國高階政治人物佩洛西仍飛抵台灣。”

《紐約時報》（The New York Times）報導，佩洛西抵台，樹立與中國的高風險對峙局面。她是1997年以來訪台的最高階美國官員，此行受北京嚴厲反對。

英國《金融時報》（Financial Times）網站報導以“佩洛西在中國增加軍事活動之際抵台”為標題。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，台灣面對北京威脅，佩洛西此行意在支持台灣，而北京已宣示此行將造成嚴重後果，拜登（Joe Biden）政府憂心可能引發危機。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，佩洛西2日抵達台灣，不顧北京嚴厲警告中共視此行為對其主權的挑戰。

美聯社快訊表示，儘管中國威脅會有“嚴重後果”，美國眾院議長佩洛西仍飛抵台灣。

佩洛西透過辦公室發聲明表示，此次率團訪台是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。她並強調，訪台並無違背美國長年政策。

據了解，佩洛西在台行程預計有拜會立法院、晉見總統蔡英文、歡迎午宴、參訪白色恐怖景美紀念園區等，定3日下午搭乘專機離台。