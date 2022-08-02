佩洛西拜訪大馬下議院議長及總理後乘坐專機飛離吉隆坡

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美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日從新加坡到訪馬來西亞首都吉隆坡，並在當地拜訪了馬來西亞國會下議院議長愛資哈爾（Azhar Azizan Harun），隨後與馬來西亞總理伊斯梅爾·薩布里（Ismail Sabri Yaakob）舉行了午餐會。據最新消息顯示，佩洛西訪問團此次從美國一路乘坐的美國空軍行政專機已從吉隆坡起飛，她並沒有在當地過夜。

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據馬來西亞媒體報導，佩洛西一行在當地時間周二早上10時30分左右抵達吉隆坡附近的梳邦皇家空軍基地。馬來西亞國會下議院副議長拿督哈芝莫哈末拉昔（Datuk Mohd Rashid Hasnon）和美國駐馬大使麥菲特（Brian D. McFeeters）在機場接機。

佩洛西一行在午間抵達大馬國會大廈禮貌拜會了馬來西亞國會下議院議長愛資哈爾。據了解，雙方的會晤大約持續了一個小時，愛資哈爾會後向媒體表示，馬來西亞棕油業和人口販運問題是他與佩洛西會面時討論的主要問題之一。

愛資哈爾告訴記者稱：“我們一起討論了馬來西亞和美國之間的問題以及其他全球性問題，包括長期以來一直是馬來西亞和美國之間有爭議的棕櫚油問題......我們想找到一個方法，兩國政府繼續就這一棕櫚油問題進行談判。”

愛資哈爾補充說：“我強調，對於針對棕櫚油行業的指控，馬來西亞沒有什麼可隱瞞的。我希望美國和馬來西亞之間能夠建立多邊關係或接觸，以找到解決方案，一個雙贏的解決方案。”

愛資哈爾說，除此之外，他還介紹了馬來西亞議會層面的變革和改進，其中包括引入和培訓特別委員會，這是美國長期以來的民主做法。佩洛西訪問團接着在吉隆坡隆士瑞吉酒店與馬來西亞總理伊斯梅爾·薩布里舉行午餐會，耗時約1小時30分鐘。

據了解，佩洛西訪問團周二在吉隆坡滯留了共約5小時後，他們再次乘坐美國空軍的行政專機，於當地時間下午3時38分左右離開了梳邦皇家空軍基地，預計前往台灣。

據消息人士透露，佩洛西訪問團所乘坐的專機正採取經過菲律賓再到台灣的航線。消息人士表示，這是為了將安全風險降到最低。此前，據衛星圖像顯示，美國海軍“里根”號航空母艦現身於菲律賓呂宋島東北部海域。