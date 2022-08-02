外交破冰：日外相首度會見到任半月的韓國大使

日本/韓國/亞洲

自東京方面消息，日本外務大臣林芳正8月2日在外務省與韓國駐日大使尹德敏會面。這是尹德敏今年7月中旬到任後兩人首次會面。韓國總統尹錫悅政府欲改善日韓關係，會面展現出雙方為解決二戰中被日本強征的朝鮮勞工問題等爭議而進行溝通的姿態。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社報導，考慮到之前由韓國前總統文在寅任命的前駐日大使姜昌一直到離任前夕也沒能與日本外務大臣會面，可見日方的態度有所軟化。尹德敏在會面後接受共同社採訪，用日語表示：“這意味着雙方願相互為改善關係而努力。”據悉，雙方的會面持續了約15分鐘。

有關在二戰中被日本企業強征的朝鮮勞工問題，在韓訴訟中被扣押的日企資產近期將出售變現的可能性引起外界熱議。韓國外交部長樸振7月訪日時曾表示，將努力在變現前找出理想的解決方案。

據韓聯社證實，這是兩人在尹德敏赴日履新17天後會面。據悉，尹德敏以禮節性訪問的形式與林芳正短暫會面，雙方並未就韓日之間懸而未決的問題交換意見。預計，尹德敏將以此次會面為契機廣泛接觸日本官員和政界人士，共同討論二戰時期日本強征勞工索賠問題等兩國關切。

報導指，按照慣例，韓國駐日大使在履新後分別會晤日本首相和外務大臣。前一任大使姜昌一則因日方拒絕，於赴任1年半後的今年6月16日離任時才見到林芳正。