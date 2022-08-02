岸田文雄在紐約嚴厲譴責俄羅斯進行核威脅

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討論核裁軍、核不擴散與和平利用核能的《不擴散核武器條約》（NPT）締約國第十次審議大會1日（日本時間午夜）在紐約聯合國總部開幕，岸田文雄作為日本首相首次出席會議並發表講演。他宣布了“廣島行動計畫”，該行動計畫包括提高核力量透明度以實現“無核武器世界”等內容，岸田文雄首相1日（日本時間2日凌晨）還在紐約與聯合國秘書長古特雷斯舉行會談。

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《不擴散核武器條約》（NPT）審議大會每5年舉行一次，以檢查《不擴散核武器條約》的實施狀況，此次會議原定於2020年舉辦，受新型冠狀病毒影響4次延期，這次會議的召開是時隔7年來首次召開。由於俄羅斯入侵烏克蘭，裁軍勢頭減弱，最終文件能否在最後一天的8月26日獲得通過值得關注。

岸田表示：2015年我作為外務大臣出席會議，但是會議未能達成共識，從那以後，國際社會的分裂加劇，尤其是俄羅斯侵略烏克蘭之際憑藉核武器進行威脅，世界嚴重擔憂核武器的慘禍或將重演。不得不說，通往“無核武的世界”的道路愈發艱難。

他說：首先，我要呼籲，我們必須共同認識到始終堅持不使用核武器的重要性。決不允許類似俄羅斯憑藉核武器進行威脅的行徑，更不能允許動用核武器。長崎必須是最後一個核爆地。

岸田文雄首相在談話中指出：將向聯合國提供1000萬美元的資金以設立一個基金，以加深世界上年輕一代對戰爭中遭受原子彈襲擊的理解。

岸田在講話中將《不擴散核武器條約》定位為“裁軍和防擴散制度的基石”，並呼籲維護和加強該體制。他指出，第一個行動計畫應該是讓國際社會共同持有對繼續不使用核武器的重要性的認識。

他呼籲有核國家公開有關生產濃縮鈾和鈈等裂變材料的信息，並提高其核力量的透明度。

岸田文雄首相1日（日本時間2日凌晨）還在紐約與聯合國秘書長古特雷斯舉行會談，岸田表示：《不擴散核武器條約》（NPT）締約國第十次審議大會取得“重大成果”。雙方同意將進一步緊密合作。

岸田歡迎古特雷斯出席6日在廣島市舉行的和平紀念儀式。岸田說，他將在聯合國設立“青年無核化領袖基金”，邀請各國青年前往廣島和長崎的原子彈爆炸地區參觀。