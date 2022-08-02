韓國外交部：關注美眾議長佩洛西訪台可能性

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自首爾方面消息，韓國外交部副發言人安恩珠8月2日在記者會上表示，韓國外交部對美國國會眾議長佩洛西（Nancy Pelosi)當晚訪台可能性保持關注，並強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。

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據韓聯社報導，安恩珠周二向媒體表示，韓國政府不宜對美國國會人士的出訪計畫表態。對於佩洛西訪台可能導致地區局勢和中美關係緊張的說法，安恩珠指出，台灣海峽的和平與穩定非常重要，韓方將繼續支持兩岸關係和平發展，並始終努力在國際社會上為此作出貢獻。

此前，韓國國會議長室8月1日表示，國會議長金振杓將於4日在國會與佩洛西舉行雙邊會談。雙方將就印太地區的安全、經濟合作和氣候危機等議題進行會談。韓國國會議長室拒絕提供有關佩洛西行程的進一步細節，包括她何時抵達韓國以及她將停留多長時間。

值得一提的是，韓國總統辦公室相關人士周一在記者會上介紹說，總統尹錫悅取消原定的暑期度假行程，將留在首爾構思國政運營方向。據悉，幕僚們原本討論了尹錫悅到慶尚南道巨濟市豬島休假2到3天的方案，但最終決定取消。佩洛西將於4日在首爾同金振杓舉行會見，尚未知她是否也會拜訪尹錫悅。