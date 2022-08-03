東盟外長會議金邊開幕，台海緊張關係或成焦點議題

東盟外長會議/佩洛西訪台

2022年8月3日，東盟十國外長會議在柬埔寨首都金邊開幕。柬埔寨首相洪森與各國外長合影。

東南亞國家聯盟成員國外長會議3日在柬埔寨首都金邊開幕。儘管本次會議原本聚焦的凸出議題是緬甸軍政權幾天前無視國際社會反對處決4名民主活動人士，但圍繞美國眾議院議長佩洛西訪問台灣的中美緊張關係預計也將引發與會方關注。東盟發言人、柬埔寨副外長康富（Kung Phoak）向法新社表示，會議將為平息緊張關係而努力。

廣告 繼續瀏覽後續

預計圍繞佩洛西訪台的緊張關係可能會籠罩本屆東盟外長會議，尤其是中國外長王毅以及美國國務卿布林肯陸續抵達金邊參加地區安全論壇活動。雙方有可能藉此機會再次交鋒。

從中國外交部發言人華春瑩2日對外公布的王毅在金邊期間的活動日程來看，王毅目前似乎沒有與布林肯會晤的安排。

據法新社3日發自金邊的報道，王毅3日再次譴責佩洛西訪台是“鬧劇”，指責美國打着民主旗號，侵犯中國主權。他並威脅說，任何人挑釁中國，都將受到懲罰。

連日來，北京不斷圍繞佩洛西此行表達強硬立場。儘管美方一再強調美國的“一個中國”政策並無改變，但北京方面反覆嚴詞警告，並提升軍事壓力。自4日起，解放軍將連續三天在台灣周邊地區操演，對台灣形成事實上的封鎖。

東盟發言人、柬埔寨副外長康富向法新社表示，東盟外長會議希望能幫助平息緊張關係，保證台海穩定，不會發生衝突，並避免各方的政治緊張關係不斷升溫。

東盟十國在中國議題上各有立場。柬埔寨、緬甸、老撾等國與中國關係密切，但不少其它成員則對北京越來越咄咄逼人的外交政策感到不安。

本屆東盟外長會議原本計畫討論是否調整對緬甸軍政權的政策。2021年2月政變上台的緬甸軍政權近日無視國際社會呼籲，處決四名民主活動人士。柬埔寨首相洪森3日在外長會議開幕式上對軍政權的行為感到失望。

馬來西亞此前表示有意提交一份新的方案，取代東盟此前就緬甸局勢制定的“五點方案”。