日本對中國在日本專屬經濟區進行演習表示“嚴重關切”

中國

日本內閣官房長官松野博一4日在記者會上，在談及中國反對美國眾議院議長佩洛西訪台，在日本專屬經濟區(EEZ)等海域進行大規模軍演時指出：“這可能有損於包括我國在內的地區的和平和安定，政府向中國方面表示嚴重的關切。”而在4日晚，美國眾議院議長佩洛西抵達日本，5日早晨與岸田文雄首相共進早餐並舉行會談。

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松野博一4日在記者會上進一步表示：“中國在我國近海設置了訓練區，如果進行實彈演習，可能會影響我國和我國人民的安全，對此表示嚴重關切。”

松野博一在3日在記者會上表示，中國已宣布從4日起在台灣周邊海域的6個地點進行軍事訓練，演習區域包括日本專屬經濟海域（EEZ），從進行實彈射擊訓練這一角度考慮，日本對中方表示關切。”當被問及應對演習過程中可能發生的意外情況時，他說：“防衛省和自衛隊在通常情況下也在日本周邊的海域和空域進行警戒、監視和信息收集活動。”

他在3日的新聞發布會上對中國的演習表示“關切”，但在4日明顯加重了口氣。

2日晚，一架載有佩洛西一行的美軍運輸機抵達台灣，中方對此予以強烈對抗，宣布將於4日中午起在台灣周邊6海空進行“實彈訓練”，這包括台灣東側的日本專屬經濟區，它比中國在1995和96年台灣海峽危機期間中國發射導彈的地點更靠近日本。

中方宣布的這一演習區域位於從南北夾住沖繩縣與那國島，距台灣約110公里的位置。

自民黨外交部會會長佐藤正久3日在黨內會議上表示：“日本和美國沒有不和台灣團結的選擇。佩洛西訪問台灣在表示團結上是很重要的。”

岸田文雄首相3日上午在首相官邸會見了美國駐日本大使伊曼紐爾，兩人進行了約30分鐘的談話，就佩洛西訪日事宜進行了商談。據外務省官員稱，岸田與佩洛西將就台灣局勢和美中關係等交換意見。