里根號航母在菲律賓海“執行既定任務”，美海軍第三艦隊將擴大印太活動

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據路透社8月4日報導，美國海軍表示，“里根”號航空母艦（USS Ronald Reagan）正在菲律賓海執行“正常的、既定任務”。此外，美國海軍第三艦隊司令近日在受訪時透露，該艦隊準備擴大在印太地區的作戰作用，或作為太平洋艦隊的一個機動部門，或在第七艦隊忙於其他任務時向前沿執行任務。

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報導稱，菲律賓海面積達570萬平方公里，包括了台灣東南海域。美國海軍第七艦隊發言人表示：“‘羅納德·里根’號和她的打擊小組正在菲律賓海繼續進行正常的、既定的任務，作為其例行巡邏的一部分，以支持自由和開放的印度-太平洋。”

本周，在美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）抵台前，包括“里根”號航母、“的黎波里”號兩棲攻擊艦在內的四艘美國軍艦曾在該海域部署。隸屬於第七艦隊的“里根”號航空母艦的母港設在日本橫須賀海軍基地，其也是美國海軍唯一的前沿部署航母。

此外，美國海軍第三艦隊司令、海軍中將博伊爾（Michael Boyle）近日在受訪時透露了，該艦隊準備擴大在印太地區的作戰作用，或作為太平洋艦隊的一個機動部門，或在第七艦隊忙於其他任務時向前沿執行任務。

據美國海軍協會新聞網（USNI News）周三報導，博伊爾在採訪中指出：“五、六年前，第三艦隊是一個主要做（認證）的總部，我們參與了演習。現在，我們是一個實際的行動總部，有時間表，目前在（加州）洛馬角建有總部。”

博伊爾補充說：“他們（第三艦隊總部）正在管理從國際基準線到美西海岸的空間。因此，在那裡發生的所有行動——如果俄羅斯人要派潛艇或艦艇，他們將從情報的角度，從部隊的姿態上跟蹤這些行動。”

博伊爾表示，第三艦隊正在擴大其在印太地區的作戰作用。博伊爾稱，他的司令部可以作為美國太平洋艦隊的一個機動部門，或者在第七艦隊忙於其他任務時向前沿執行任務。

博伊爾說：“我們也被要求進行練習，準備排練，能夠作為一個海上作戰中心在前方行動。所以我們有計畫在未來幾年進行遠征指揮和控制，無論是從艦艇上，還是從澳大利亞或菲律賓，......凡是你能想到的(應有盡有)。”

博伊爾說：“如果我們需要把一個指揮和控制設施放在前面，我們可能不得不這樣做。”他補充說：“這可能是因為第七艦隊正忙於做其他事情，而這裡發生了地震，我們需要一支特遣部隊下去指揮和控制這項工作。”

博伊爾說：“因此，第三艦隊可能是進行菲律賓救災的最佳人選，因為俄羅斯正自視甚高。所以當第七艦隊專註於俄羅斯，第三艦隊做其他事情。或者我們接入更大的美國太平洋艦隊，作為其一半的機動力量。”

博伊爾說，該地區的美軍既需要有基礎設施，以便與盟友和夥伴持續合作，也需要工作人員不再像和平時期那樣運作。

博伊爾說：“在太平洋地區，我們為5年後、10年後、30年後可能發生的戰爭做了大量的練習。但我們不處在一場熱戰中。因此，我們的總部是一種結構化的和平時期的總部。”

博伊爾表示：“在過去的幾年裡，這已經發生了變化。”