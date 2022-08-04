韓國會議長金振杓會見佩洛西：期待韓美髮展經濟和技術同盟

韓國/美國/印太

自首爾方面消息，韓國國會議長金振杓8月4日在國會大樓會見到訪的美國國會眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）。金振杓表示，韓美同盟應該超越軍事與安全同盟，發展經濟與技術同盟。會後，兩國國會議長還發表聯合聲明，對朝鮮威脅力度逐步加大的嚴峻局勢表示憂慮。

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佩洛西一行在進入韓國國會大樓時受到了金振杓等韓方官員，及身穿朝鮮傳統服裝的接待外賓用的儀仗隊的列隊歡迎。佩洛西當天在推特上寫道：“今天，我們的國會代表團特別榮幸地問候了韓國儀仗隊成員。他們的無私服務對保護韓國人民，以及對保障未來幾代人的民主至關重要。”

據韓聯社報導，金振杓在與佩洛西舉行會談後發布新聞通稿稱，雙方決定基於國民可切身感受到的強大且延伸的對朝威懾力，通過國際合作及外交對話支持兩國政府為實現無核化和永久和平所付出的努力。

金振杓表示，韓美雙方關注兩國同盟關係正拓展至軍事安全、經濟和技術同盟，並認真討論了在國會層面大力支持全球全面同盟發展的合作方案。雙方還將積極考慮制定決議案，以紀念韓美建立同盟關係70周年。

據悉，金振杓向佩洛西提議，韓美兩國議會借2023年迎來韓美同盟70周年之機各自表決通過“關於慶祝和紀念韓美同盟70周年的決議”。他提及，美國議會2013年表決通過了慶祝韓美同盟60周年的決議，此後10年來韓美關係取得飛躍發展。與韓美自貿協定生效的10年前相比，如今韓美雙邊貿易規模增加70%，去年（1700億美元）創歷史新高。

金振杓指出，在此背景下，若韓美議會表決通過該決議，將有助於雙方共同評價過去10年來的發展成果，大有助於爭取兩國國民同意並支持韓美關係發展成為全球全面戰略同盟。

此外，金振杓表示，韓方對美國國會上月繼《基建法》後又通過《芯片與科學法》予以高度評價，並呼籲美國國會支持在美髮展的韓企切實享受實惠。雙方還探討了立法規定專業性職業從業者簽證配額、賦予韓籍被收養人永久居留權的法案等。

金振杓強調，佩洛西是他就職以來會晤的首位外國議會領導人。繼美國總統拜登（Joe Biden）在韓國新政府成立伊始訪韓後，此次佩洛西議長來訪，為韓美關係樹立了重要的里程碑。

報導指，佩洛西表示，美國國會代表團此次亞洲之行的三大目標是：安全、經濟、治理。美韓兩國已在這三個領域互學互鑒，建立了牢固的夥伴關係。始於安全危機的美韓關係已衍變成為友好關係，雙方此次討論了兩國國會在經濟、安全、治理領域的合作方案。

佩洛西表示，5月美韓領導人會談探討了亞太地區倡議、“印太經濟框架”（IPEF）等事宜，美方將通過合作力爭實現所有目標，同時傾聽韓方的意見。

佩洛西指出，美方代表團對韓方為烏克蘭提供支援表示感謝。她談到，美韓關係非常特別，美方將進一步加深雙邊合作關係，同時加強兩國國會之間的關係。共同價值、攻克新冠疫情、應對氣候變化等諸多問題有待今後討論，兩國國會合作的空間也十分寬廣。

報導指，除了金振杓和佩洛西之外，當天會談韓方有執政黨國民力量黨鞭權性東、最大在野黨共同民主黨黨鞭樸洪根、國會外交統一委員會所屬議員列席；美方有美國眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、美國駐韓大使戈德堡（Philip Goldberg）等人士列席。據了解，在聯合記者會結束後，金振杓和佩洛西共進午餐並繼續探討雙邊合作方案。