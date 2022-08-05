博雷利：歐盟在維護台海和平和現狀方面有明確利益

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）8月5日在參加第29屆東盟地區論壇上發表講話。他在講話中稱：“歐盟在維護台灣海峽的和平和現狀方面有着明確的利益。我們對中國發射彈道導彈飛越台灣的行動表示強烈關切，其中有幾枚導彈落在了日本的專屬經濟區。”

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據了解，東盟地區論壇（ARF）的目標在1994年第1屆東盟地區論壇主席聲明中有所概述，即“就共同關心的政治和安全問題促進建設性的對話和協商；以及為亞太地區建立信任和預防外交的努力作出重大貢獻。”該論壇目前共有包括東盟十國、中國、美國、俄羅斯、印度、日本、韓國、澳大利亞等27個成員國，論壇每年輪流在東盟主席國舉行。8月5日，第29屆東盟地區論壇在柬埔寨首都金邊舉行。

據歐盟對外行動署介紹，博雷利當天代表歐盟在論壇上講話說：“東盟和歐盟之間的聯繫是極其寶貴的，因為我們兩個區域組織有着強烈的願望。東盟和歐盟的成立都是為了通過將經濟結合在一起並確保穩定來防止衝突。我想分享歐盟對威脅我們地區和平與穩定的四個關鍵挑戰的看法。”

博雷利續稱：“首先，俄羅斯對烏克蘭的入侵。這種毫無道理和無端的軍事入侵是對當今基於規則的國際秩序和國際法的最大挑戰。軍事入侵一個較小的鄰國，搶奪其土地和資源，並有針對性地殺害平民，是對《聯合國憲章》和國際人道主義法的嚴重違反。這場戰爭受到了聯合國141個成員國的譴責。”

博雷利稱：“一個在戰爭前一周通過其外交部長（俄外長拉夫羅夫，他當時已離場）的聲音表示俄羅斯不打算入侵烏克蘭，這樣的政府變得難以信任。俄羅斯使用的理由之一是（烏克蘭）存在講俄語的人口。你們認為，一個國家存在少數民族，就可以為一個有着共同歷史的鄰國進行軍事干預並系統地摧毀這個國家提供理由嗎？昨天，一千萬烏克蘭難民的數字已經達到。”

博雷利補充說：“俄羅斯的虛假信息聲稱，是我們對俄羅斯實施的制裁造成了全球糧食不安全和能源價格的上漲。拉夫羅夫先生今天在這裡提到了這一點。這根本不是事實。俄羅斯農產品的購買、運輸、支付和進口都被明確豁免於制裁。此外，我們正在逐步停止進口俄羅斯能源的事實並不意味着我們要求其他任何人也這樣做。責任在於俄羅斯的戰爭行動。超過2000萬噸的糧食被阻止離開烏克蘭的港口。這就是事實。”

博雷利稱：“直到幾天前，俄羅斯一直在阻止世界主要糧倉之一的（烏克蘭）糧食出口。我強烈希望俄羅斯將遵守其在聯合國和土耳其促成的允許從黑海出口糧食的協議中的承諾，並停止轟炸烏克蘭港口，就像它在簽署該協議後幾小時在敖德薩所做的那樣。這場衝突與你們大多數人有關，也與我們有關。這不是西方和俄羅斯之間的衝突。這是一個利用其軍事力量的侵略國與一個主權和獨立國家之間的衝突，俄羅斯通過簽署1994年的《布達佩斯安全保障備忘錄》承認烏克蘭邊界的完整性。”

博雷利補充說：“第二，南中國海。我們觀察到軍事化和破壞穩定的行動在增加。這威脅着航行和飛越自由，並可能影響國際和平與安全。該地區的國際法和海上安全，如同其他任何海域一樣，不應受到破壞。爭端必須通過和平手段解決，並遵守《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）。應排除威脅或使用武力以及挑釁性行動。”

博雷利表示：“這就是為什麼我鼓勵並支持在東盟領導的進程中取得積極進展，為這一海域制定有效、實質性和具有法律約束力的行為準則，並尊重第三方的利益。請允許我補充一點，歐盟在維護台灣海峽的和平和現狀方面有着明確的利益。我們對中國發射彈道導彈飛越台灣的行動表示強烈關切，其中有幾枚導彈落在了日本的專屬經濟區。”

博雷利稱：“這些都是非常令人擔憂的發展，導致了不穩定和風險升級。任何人都不應該單方面用武力改變該地區的現狀，我們需要通過和平手段解決兩岸分歧。這就是為什麼歐盟呼籲所有各方保持冷靜，保持克制，以透明的方式行事，並保持開放的溝通渠道，以防止任何可能導致悲慘後果的誤判。”

博雷利稱：“第三，緬甸。四名支持民主的活動家被處決，向世界發出了一個令人震驚的信號，即軍政府無視緬甸公民的生命和權利以及他們對自由的渴望。我們對東盟‘五點共識’的實施缺乏進展感到關切，並隨時準備支持東盟為實現和平和包容性的政治解決而重新作出努力。”

博雷利表示：“我們的優先事項是結束暴力，恢復政治解決進程，並改善人道主義援助的提供。第四，朝鮮多次發射彈道導彈違反了聯合國安理會的有關決議。這也破壞了區域和國際和平與安全。”

博雷利補充說：“平壤必須停止其破壞穩定的行動，恢復與關鍵夥伴的對話。朝鮮必須遵守聯合國安理會的決議，我們需要確保在聯合國的授權下採取行動，防止可能支持非法發展武器的資金、部件或知識的流動。”

博雷利強調：“最後，東盟是幫助維護和平與安全的最重要組織之一，歐盟希望成為你們在這方面的合作夥伴。今天，我們通過關於和平、穩定和繁榮以及關於維護東南亞無核武器區的兩項聲明，具有特別重要的意義。”

此前，中國外交部副部長鄧勵4日“奉命”就七國集團外長以及歐盟外交與安全政策高級代表發表的“就維護台灣海峽兩岸的和平與穩定的聲明”，緊急召見有關歐洲國家和歐盟駐華使節，提出嚴正交涉。