澳總理：希望台海和平與安全 澳外長：敦促保持克制，緩和局勢

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澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）8月5日在受訪時表示，澳大利亞仍然致力於維持對中國政策的“現狀”，但將捍衛其國家利益和價值觀。同樣在當天，澳大利亞外交部長黃英賢就台海緊張局勢發表聲明稱：“澳大利亞和該地區一樣，對這種不斷升級的軍事活動，特別是誤判的風險感到擔憂。我們敦促保持克制，緩和局勢。”

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阿爾巴尼斯周五就澳洲的內政、經濟和地區安全等多個話題接受了澳大利亞廣播電台的採訪。

就近日備受關注的台海問題，主持人在採訪中問道：“南希·佩洛西（Nancy Pelosi）對台灣的訪問，這使澳大利亞處於一個非常困難的位置，不是嗎，使（澳洲）處於中國的憤怒之中？你認為現在她離開了（台灣），她到了日本，這一切會過去嗎？還是說中國的憤怒會演變成更多的東西？”

阿爾巴尼斯回答說：“我希望該地區的和平與安全。而澳大利亞已經說過，我們不希望改變現狀。這也是美國的立場。我對美國眾議院議長訪問那裡的決定不作評論。這確實是他們的事情。”

主持人追問：“但是，（佩羅西的訪問）使我們處於這樣的境地——我們現在必須解決這個問題，你自己的外長黃英賢一直在警告這個問題，警告說中國現在正在台灣周圍的高調演習可能導致意外衝突。這讓我們處於什麼位置？作為這次訪問的結果，我們需要作出哪些改變？”

阿爾巴尼斯說：“我們需要堅持我們的路線，那就是在我們能夠做到的地方尋求與中國的合作和積極關係，但在我們必須做到的地方堅持澳大利亞的價值觀和澳大利亞的國家利益。這包括（國際）海洋法，允許安全航行和通行，包括通過南中國海。”

星期五，澳洲外長黃英賢就台海緊張局勢發表聲明稱：“澳大利亞對中國向台灣海岸線附近海域發射彈道導彈深表關切。這些演習是不相稱的，是破壞穩定的。這對該地區來說是一個嚴重的問題，包括對我們的親密戰略夥伴日本。澳大利亞和該地區一樣，對這種不斷升級的軍事活動，特別是誤判的風險感到擔憂。我們敦促保持克制和緩和局勢。”

聲明續稱：“建立一個和平而非衝突的地區符合我們所有人的利益。澳大利亞不希望看到對台灣海峽兩岸現狀的任何單方面改變。澳大利亞兩黨的一個中國政策沒有改變。我們正在繼續非常密切地監測局勢，並且我們正在與盟友和夥伴溝通。”

聲明表示：“今天，我在金邊舉行的東亞峰會上與其他地區的外交部長一起向我的中國同行表達了澳大利亞的關切，我所在部門的官員也向中國政府重申了我們的關切。”

另據《華爾街日報》4日報導，澳大利亞新上台的工黨政府啟動了對該國軍隊的廣泛評估，這反映出一些美國盟友擔憂，美中之間日益激烈的競爭正在增加亞洲和太平洋地區的武裝衝突風險。

上任不足三個月的澳洲防長馬爾斯(Richard Marles)說，這次評估將是幾十年來對澳大利亞軍隊進行的最重要的重新檢討。澳洲官員們稱，鑒於印太地區快速變化的地緣政治局勢，這次評估將確定哪些能力應該優先投資，以及這些資產應該部署在哪裡。