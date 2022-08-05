與東盟各國外長舉行會談 日外相強調反對改變現狀

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日本外務大臣林芳正8月4日在柬埔寨首都金邊參加了日本-東盟外長會議。林芳正在會上表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略明顯違反了禁止使用武力的國際法，嚴重違反了《聯合國憲章》，他對此給予嚴厲譴責。林芳正還指出，“日本強烈反對在武力支持下繼續和加強單方面改變東中國海和南中國海現狀的企圖。”

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據日本外務省介紹，林芳正當天與東盟10國外長及高級外交官員舉行的會議持續了約1小時10分鐘。林芳正在發表開場白時向東盟各國代表表示，“自2013年東盟-日本友好合作40周年特別首腦會議通過《願景聲明》以來，東盟-日本關係沿着和平與穩定、繁榮、更好的生活和心連心這四個夥伴關係進行全面合作，取得了長足發展。”

林芳正稱，自2020年起，雙方根據東盟-日本首腦會議關於《東盟印太展望》（AOIP）的聯合聲明，穩步實施具體合作。他提及：“明年，在雙方建立夥伴關係50周年的歷史性時刻，我們希望歡迎東盟國家的領導人到日本參加特別首腦會議，以闡述我們對未來的願景。”林芳正稱：“我們將繼續與東盟方面密切合作，推動50周年紀念活動，進一步發展東盟-日本關係。”

就地區和國際事務話題，林芳正表示，日本對緬甸上個月處決四名民主活動人士表示嚴重關切，因為這是對日方要求軍事當局釋放被拘留者的一貫要求的重大顛覆。他還指出，日本支持東盟為落實“五項共識”所做的努力，並再次強烈敦促緬甸當局“立即停止暴力，釋放被拘留者，以及迅速恢復民主政治制度”。林芳正稱，將繼續積極向緬甸提供人道主義援助，但也將尋求安全和不受阻礙的人道主義援助的准入。

林芳正表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略明顯違反了禁止使用武力的國際法，嚴重違反了《聯合國憲章》，他對此表示嚴厲譴責。《聯合國憲章》還規定，聯合國與東盟國家一樣承認尊重主權和領土完整的重要性。

林芳正強調了人道主義援助和保護平民的重要性，以及不可接受的威脅或使用大規模毀滅性武器的問題。東盟方面提到了烏克蘭的局勢。

據日本外務省介紹，林芳正表示強烈反對在武力支持下繼續和加強單方面改變東中國海和南中國海現狀的企圖。林芳正稱，海洋主張和海洋活動應以《聯合國海洋法公約》為基礎，並提及2016年菲中仲裁裁決和《南海行為準則》（COC）。

林芳正稱，《南海行為準則》應與《聯合國海洋法公約》保持一致，不應損害使用南海的所有利益攸關方的合法權利和利益。據了解，東盟方面還就南海航行和飛越自由的重要性，以及根據國際法，包括《聯合國海洋法公約》和平解決爭端的重要性發表了聲明。

林芳正呼籲東盟各國外長加強合作旨在建設“自由開放的印度-太平洋”，同時承諾支持東盟實現其關於《東盟印太展望》的努力。許多與會者並對日本前首相安倍晉三的逝世向林芳正表示了哀悼。

據共同社報導，林芳正在會議期間與斯里蘭卡外長薩布里、越南外長裴青山、巴基斯坦外長比拉瓦爾和韓國外長樸振等人相繼舉行會談，商定加強雙邊關係。