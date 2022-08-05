韓國外長：不容許以力量單方改變現狀

韓國/東盟/印太

自柬埔寨首都金邊方面消息，韓國外交部長樸振8月5日在當地出席東亞峰會外長會議時就當前地區和國際局勢表示，不能容忍用力量單方面改變現狀。據悉，樸振當天還與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等他國與會高級外交官舉行了會談。

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韓聯社的報導指出，“不能容忍用力量單方面改變現狀”這一措辭是美國、日本等國在譴責俄羅斯入侵烏克蘭或中國政府對台行動時常用的表述，韓方使用這一表述實屬罕見。樸振提及的當前最緊迫問題包括俄烏戰爭、台灣海峽和南中國海問題、緬甸局勢等。

樸振表示，韓方對台海緊張局勢有所加劇深感憂慮。他強調，韓方支持“一個中國”原則，台灣海峽的和平穩定對韓國乃至整個地區的安全和繁榮至關重要。他指出，一旦其地緣政治矛盾激化，可能會引發供應鏈紊亂等巨大的政治、經濟動蕩。

樸振談到，在來自朝鮮的安全威脅日益增長的情況下，台海局勢緊張的加劇將對韓半島的和平與穩定產生負面影響。從這層意義上看，韓方十分關注東盟外長就兩岸關係發展發表的聲明。

報導指，韓國外交部相關人士就樸振涉台發言分析稱，此番話體現韓方對有關情況的高度關注。據了解，這是樸振首次就中美圍繞台灣問題的分歧表明立場。在前一天舉行的東盟與韓中日外長會上，僅中國外交部長王毅和日本外務大臣林芳正提及涉台問題，樸振未就此發言。

此外，樸振就韓半島問題提出，國際社會團結應對比任何時候都要重要，東亞峰會有必要向朝鮮釋放強硬信息，敦促其實現“完全、可核查、不可逆”的無核化。

與此同時，韓美兩國外長周五還舉行了場邊會談，時長約25分鐘。這也是樸振5月就職以來第四次與布林肯會面。

布林肯在會後會見記者時表示：“美國和韓國之間存在着令人難以置信的緊密合作。我們的聯盟確實是印太地區和平與安全的關鍵，當然，我們正在一起工作，以應對許多不同的區域和全球挑戰。 ”

布林肯說：“因此，我們一如既往地對議程上最重要的一些事情進行了非常好的討論，包括這個地區以及對這裡的和平與安全的一些挑戰。我們也能夠談論從俄羅斯在烏克蘭的侵略到緬甸政權的令人髮指的行動——這是我們所有人深切關注的，以及一如既往地在我們國家之間進行非常密切的協調。因此，我感謝這段時間和（與樸部長之間）一次非常良好的談話。”

樸振隨後告訴記者稱：“我們在三個月內第四次會面，我們在很多很多事情上意見一致，包括政治、經濟和軍事問題。我們面臨著共同的挑戰，我們一致認為，我們將密切合作以應對這些挑戰，並保持韓國和美國之間鋼鐵般堅定的聯盟。”

據韓聯社報導，當被問及雙方是否討論美國提議的半導體供應鏈合作機制時，樸振回答稱，雙方就諸多熱點問題進行了富有建設性的討論。雙方還探討了應對朝鮮核導威脅等方案。