廣島舉行原子彈爆炸77周年和平紀念儀式

核武

8月6日，原子彈在廣島爆炸已77周年。6日上午8時，在廣島和平公園舉行了和平紀念儀式，原子彈爆炸倖存者和死者家屬代表、岸田文雄首相、聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯以及99個國家的代表等出席紀念儀式。由於俄羅斯入侵烏克蘭，廣島市今年不邀請普京總統和俄羅斯駐日本大使參加和平紀念儀式。

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廣島市市長松井一實在《和平宣言》中指出：“沒有核武器威懾就無法維持和平的想法正在與日俱增。”他敦促人們相信：除了消除核武器以保護我們的生命和財產之外，我們找不到根本解決問題的辦法。

和平紀念儀式三年來首次設立一般參會席位，約3200人蔘會，相當於去年和前年受新型冠狀病毒影響大幅縮減人數時的4倍。

岸田首相說：“77年前那一天的悲劇永遠不要重演，這是唯一在戰爭中遭原子彈轟炸的國家日本的責任，也是我作為出身於遭原子彈轟炸的廣島的首相的誓言”。

岸田首相表示：“無論多麼細小、多麼崎嶇、多麼艱難，我們都將繼續走在通往無核武世界的道路上，我們將堅持‘無核三原則’，努力將‘嚴峻的安全保障環境’和‘沒有核武器世界’的‘理想’結合在一起。”

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯出席了和平紀念儀式，這是聯合國現任最高領導人時隔12年首次出席廣島和平紀念儀式。古特雷斯在致辭開始時說：“原子彈倖存者不可否定的證詞讓我們意識到核武器本質上的愚昧。他讚揚了多年來一直在傳達原子彈爆炸實際情況的原子彈倖存者的努力。

另一方面，對於世界局勢，他表達了一種危機感，他說：“嚴重的核威脅正在從中東迅速蔓延到朝鮮半島，並蔓延到俄羅斯入侵烏克蘭的世界各地。“絕對不能認可核武器保有國承認核戰爭的可能性。”他嚴厲譴責了俄羅斯的核武威脅。

廣島市今年不再邀請普京總統和俄羅斯駐日本大使參加和平紀念儀式，而8月4日，俄羅斯駐日本大使加盧津現身廣島和平公園，向原子彈紀念館獻花並默哀。

加盧津參觀了原子彈紀念館，並表示不會在進攻烏克蘭時使用核武器。該市往年邀請包括俄羅斯在內的擁核國家首腦和各國駐日大使出席，此前籌備時也按照往年慣例欲邀請普京等人，但因俄羅斯進攻烏克蘭，日本政府要求不邀請俄方，該市因此放棄。