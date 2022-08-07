布林肯：若菲律賓在南中國海遭到攻擊，美國將依據條約予以保衛

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月6日在與菲律賓外交部長馬納洛（Enrique Manalo）出席聯合記者會時重申美國對《美菲共同防禦條約》的“堅定承諾”，並指在南中國海對菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機的武裝攻擊將觸發美國在該條約下的共同防禦承諾。

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菲美兩國外長周六面對媒體舉行了線上聯合記者會。作為東道主的馬納洛在發言中說：“布林肯國務卿和我剛剛舉行了我就任外交部長以來的第一次會議。這也是國務卿首次訪問菲律賓，也是自2019年3月以來美國國務卿的首次訪問。在我們的討論中，最突出的是我們對維持菲美關係的積極勢頭和軌跡的堅定承諾。布林肯國務卿和我廣泛地討論了我們兩國之間的聯盟關係。我們還討論了我們可以採取哪些措施，在我們過去一年的雙向高級別接觸的基礎上再接再厲，包括去年11月的第九次雙邊戰略對話，我們在對話中通過了《21世紀菲律賓-美國夥伴關係的共同願景》。”

馬納洛提到：“今年11月，我們期待着在馬尼拉這裡舉辦第十次雙邊戰略對話，我們希望在那裡推動我們關於我們兩國間政治、安全和經濟合作的全面討論。我們還同意在2023年初再次召開2+2 （外長、防長）部長級會議，以進一步鞏固這些和早期國防和戰略接觸的成果，並確保行動計畫和倡議。我們着眼於加強我們的合作，以更好地應對當前和新出現的安全威脅和跨領域的挑戰。我們歡迎美國政府保證他們願意與菲律賓新政府密切合作，承認菲律賓是美國的一個平等的主權夥伴，以推進我們促進該地區和平與繁榮的共同目標。”

馬納洛介紹稱：“為了配合進一步推動我們兩國之間的經濟合作，我們同意充實加強合作的進一步機會，以支持促進有韌性的供應鏈、衛生系統和基礎設施的努力，以及在海洋資源管理和清潔能源，特別是核能方面進行合作的機會。我們將通過雙邊方式並在美國領導的‘印太經濟框架’(IPEF)內這樣做，菲律賓是該框架的一個國傢夥伴。”

布林肯在隨後的發言中表示：“我想在小馬科斯總統任期開始時來到菲律賓，因為菲律賓是美國不可替代的朋友、夥伴和盟友。（美菲關係）是我們在印太地區最古老的聯盟。正如你們從外長那裡聽到的，我們有着共同的利益，我們有着共同的價值觀，而且我們因可以追溯到幾代人的家庭和友誼關係而深深地聯繫起來。美國尋求與小馬科斯總統、馬納洛部長和他們所有的同事密切合作，以推進我們的聯盟關係——並確保我們共享的自豪歷史成為一個活生生的歷史，為菲律賓人和美國人帶來好處。”

就強化兩國的經濟合作，布林肯表示：“在我今天與小馬科斯總統和馬納洛部長的談話中，我們談到了深化我們的經濟關係。美國仍然是菲律賓的前三大貿易夥伴和投資者。美國公司是這裡最大的僱主、最大的納稅人和價值最高的出口商之一。我們希望擴大這些聯繫——通過私營部門投資、公私夥伴關係，以及通過合作解決21世紀經濟的主要挑戰，如塑造新興技術、加強我們的供應鏈、加速向綠色經濟的過渡。 這些都是菲律賓今年春天加入的‘印太經濟框架’的支柱，它反映了我們對一個自由、開放、互聯、繁榮、安全和具有韌性的地區的共同願景。”

布林肯介紹稱：“我們還談到了加強民主。美國致力於與菲律賓合作，捍衛法治，保護人權和基本自由，包括言論自由，以及保障公民社會。這些價值觀對我們的聯盟至關重要。它們對於建設菲律賓人民想要和應該得到的未來至關重要。”

布林肯補充說：“我們還談到了我們的安全夥伴關係，我重申了我們對《美菲共同防禦條約》的堅定承諾，並重申在南中國海對菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機的武裝攻擊將觸發美國在該條約下的共同防禦承諾。除了與菲律賓合作以幫助確保其海洋領域的安全，我們還與菲律賓漁民和科研人員合作，以維護和保護菲律賓寶貴的海洋資源，這些資源正受到外部人員非法捕魚和環境破壞的威脅。”

布林肯說：“我們總是站在我們的夥伴一邊。強調這一點很重要，因為這裡以北的台灣海峽正在發生的事情。自從中華人民共和國（PRC）兩天前向台灣發射了近十枚彈道導彈以來，我們一直聽到整個地區的盟友和夥伴對這種破壞穩定和危險的行動深表關切。”

布林肯說：“維護台灣海峽的和平與穩定是至關重要的，不僅對台灣，對菲律賓和許多其他國家也是如此。台灣海峽發生的事情會影響到整個地區。在許多方面，它影響到整個世界，因為台灣海峽，像南中國海一樣，是一個關鍵的水道。幾乎一半的全球集裝箱船隊，近90%的世界上最大的船隻，今年通過台灣海峽。”

值得一提的是，據馬納洛介紹，美國總統拜登已邀請新上任的菲律賓總統小馬科斯訪問華盛頓，雙方正在研究一個合適的日期。時至今日，小馬科斯已經有十多年沒有到過美國了，主要原因是他拒絕與夏威夷法院合作而被判定藐視法庭，當地法院在1995年命令馬科斯家族將消失的20億美元菲律賓國家財富歸還給他父親、獨裁者老馬科斯統治時期國家濫用權力的受害者。

小馬科斯和他的母親伊梅爾達·馬科斯也面臨3.53億美元的罰款。對此，美國駐菲律賓大使館表示，國家元首享有外交豁免權。