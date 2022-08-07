日首相岸田文雄着手改組內閣 防衛相岸信夫或將被撤換

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自東京方面消息，日本首相岸田文雄預計於8月10日實施內閣改組和自民黨高層人事調整。據悉，岸田文雄有意讓財務大臣鈴木俊一、公明黨的國土交通相齊藤鐵夫留任。日本防衛大臣、已故前首相安倍晉三的胞弟岸信夫將被撤換。

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據共同社報導，岸田文雄周六在廣島市召開記者會，表示要讓將入閣的人和現閣僚檢查自身與“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）的關係。對於自民黨議員相繼曝出與該教會有關聯以及內閣支持率驟跌，他表現出危機感並示意將加緊調整關係。

岸田文雄對此表示：“在我的內閣中，我不僅會要求新任命的內閣大臣，也會要求現任內閣大臣檢查這種關係，並澄清結果。然後，我想指示他們以適當的方式審查這一情況。”岸田文雄強調：“我個人與該組織（‘統一教會’）沒有任何關係”。

報導指，岸田政府內部原本認為很可能在9月上半月改組內閣，但岸田本人慾儘快調整人事以改善印象。岸田政府主要由自民黨第二大派系茂木派、第三大派系麻生派和第四大派系岸田派支撐。如何在顧及安倍晉三去世後產生動搖的最大派系安倍派的同時構建起全黨體製成為焦點。

值得注意的是，在本次岸田政府的人事調整中，岸信夫更迭方案的理由為健康問題等。《讀賣新聞》在周六的報導中證實了這一消息。

另據《產經新聞》周日報導，有關預計於10日進行的內閣改組和黨幹部人事調整，岸田文雄6日開始朝着更換半數以上閣僚、大幅改組內閣的方向進行調整。防衛相岸信夫、國家公安委員長二之湯智等人將被替換，經濟產業大臣萩生田光一或留任或出任新要職。