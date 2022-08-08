拜登：不擔心台灣局勢，關切中國軍方的行動幅度

美國/中國/台灣

美國總統拜登（Joe Biden）8月8日在受訪時表示，他“不擔心”中國在台灣周邊海空域進行的軍事演習。他補充說，對解放軍相關行動的幅度有所關切。但拜登不認為北京方面會繼續採取對台措施。

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拜登周一在前往肯塔基州探訪遭受洪災襲擊的民眾前在特拉華州的空軍國民警衛隊基地接受了媒體的採訪。拜登在與記者的互動中透露，自己當天的新冠病毒檢測結果再呈陰性，他每天都在堅持檢測，目前身體感覺良好。

面對記者提問，“總統先生，您對台灣的局勢有多擔心？因為中國正在，他們現在對整個島嶼保持一種控制。”拜登回答說：“我不擔心，但我擔心的是，他們的動作會像現在這樣大。但我不認為他們會再做什麼。”

面對記者追問，“您認為議長去台灣是否是一個明智的舉動，現在看是這樣嗎？”對此，拜登重申，這是美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）自己的決定。

由於拜登在佩洛西訪問亞洲前向媒體表示，美國軍方認為佩洛西訪台“不是一個好主意”，變相證實了議長的這一計畫，美國國內不少評論人士對拜登“泄密”以試圖阻止佩洛西出行加以批評。

在上周，白宮的態度有所改變，並一再表示：佩洛西完全有權利訪問台灣，同時對是否同意她的旅行決定保持沉默，並指北京方面沒有理由因此使台海緊張局勢升級。